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  4. ФОТО. Жена Судакова показала роскошное... Бали. Но все заценили другое
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17 февраля 2025, 00:46 |
309
2

ФОТО. Жена Судакова показала роскошное... Бали. Но все заценили другое

Елизавета Судакова проживает отдых своей мечты...

17 февраля 2025, 00:46 |
309
2
ФОТО. Жена Судакова показала роскошное... Бали. Но все заценили другое
Instagram. Елизавета Судакова

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, Елизавета Судакова, отдыхает на Бали.

Девушка демонстрирует впечатлиющие места острова, например, водопад Секумпул, на фоне которого она сделала несколько впечатляющих фото:

«Невероятно счастлива видеть такую красоту 💔 Мурашки по коже и слезы от счастья 🤍», – написала красавица.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В комментариях Елизавете подарили множество приятных комментариев – особенно все оценили фигуру и попу девушки.

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фото lifestyle Георгий Судаков Шахтер Донецк Елизавета Судакова
Максим Лапченко Источник: Instagram
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KIEWADIM
Молодець, мабуть заробила, цікаво ким правює ?)
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