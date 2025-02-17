ФОТО. Жена Судакова показала роскошное... Бали. Но все заценили другое

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, Елизавета Судакова, отдыхает на Бали.

Девушка демонстрирует впечатлиющие места острова, например, водопад Секумпул, на фоне которого она сделала несколько впечатляющих фото:

«Невероятно счастлива видеть такую красоту 💔 Мурашки по коже и слезы от счастья 🤍», – написала красавица.

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В комментариях Елизавете подарили множество приятных комментариев – особенно все оценили фигуру и попу девушки.