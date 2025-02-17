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17 февраля 2025, 00:20 |
198
0

ВИДЕО. Сын Лунина уже бегает с мячом в академии Реала. Ему 3 годика

Анастасия Лунина поделилась важным видео

17 февраля 2025, 00:20 |
198
0
ВИДЕО. Сын Лунина уже бегает с мячом в академии Реала. Ему 3 годика
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины вместе с сыном

Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, опубликовала милое видео на своей странице в Instagram.

На нём 3-летний сын находится на тренировке, предположительно, детской команды мадридского клуба.

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Сын Лунина показав впечатляющий забег с мячом: скорость, техника владения и выносливость – видно, что растёт «будущий Винисиус».

«Первая тренировка 😁», – подписала видео Анастасия.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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