Другие новости17 февраля 2025, 00:20 |
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ВИДЕО. Сын Лунина уже бегает с мячом в академии Реала. Ему 3 годика
Анастасия Лунина поделилась важным видео
17 февраля 2025, 00:20 |
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Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, опубликовала милое видео на своей странице в Instagram.
На нём 3-летний сын находится на тренировке, предположительно, детской команды мадридского клуба.
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Сын Лунина показав впечатляющий забег с мячом: скорость, техника владения и выносливость – видно, что растёт «будущий Винисиус».
«Первая тренировка 😁», – подписала видео Анастасия.
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