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Англия
16 февраля 2025, 21:09 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:11
2520
2

Настоящий шок. Гвардиола решил избавиться от 3 суперзвезд в Манчестер Сити

Кевин де Брюйне, Бернарду Силва и Илкай Гюдоган могут покинуть Англию уже этим летом

16 февраля 2025, 21:09 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:11
2520
2
Настоящий шок. Гвардиола решил избавиться от 3 суперзвезд в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвариола решил попрощаться с 3 игроками команды, сообщает EL Nacional.

По информации источника, испанский специалист планирует в клубе масштабную перестройку и считает, что продажи Кевина де Брюйне, Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана поспособствуют ускорению этого процесса.

Под вопросом стоит даже будущее Фила Фодена: им интересуются мадридский «Реал» и «Бавария». Предложение в размере 150 миллионов евро может заставить английский клуб попрощаться с Фоденом.

Ранее сообщалось о том, что Эрлинг Холанд получил травму перед матчем с «Реалом».

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Бернарду Силва Кевин де Брюйне Фил Фоден Илкай Гюндоган трансферы трансферы АПЛ Реал Мадрид Бавария
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Gargantua81
вот это сенсация.
КДБ надо было продавать на два сезона раньше, а Гюндогана не возвращать из Барсы. ну а Бернарду как раз подошел к своей пенсии, тоже упустили момент хорошо его продать.
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+3
vitaha33
Гюндоган піде безкоштовно, Кевін теж, може за Бернарду щось виручать... Але то копійки
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0
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