Настоящий шок. Гвардиола решил избавиться от 3 суперзвезд в Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвариола решил попрощаться с 3 игроками команды, сообщает EL Nacional.

По информации источника, испанский специалист планирует в клубе масштабную перестройку и считает, что продажи Кевина де Брюйне, Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана поспособствуют ускорению этого процесса.

Под вопросом стоит даже будущее Фила Фодена: им интересуются мадридский «Реал» и «Бавария». Предложение в размере 150 миллионов евро может заставить английский клуб попрощаться с Фоденом.

Ранее сообщалось о том, что Эрлинг Холанд получил травму перед матчем с «Реалом».