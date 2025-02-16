Настоящий шок. Гвардиола решил избавиться от 3 суперзвезд в Манчестер Сити
Кевин де Брюйне, Бернарду Силва и Илкай Гюдоган могут покинуть Англию уже этим летом
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвариола решил попрощаться с 3 игроками команды, сообщает EL Nacional.
По информации источника, испанский специалист планирует в клубе масштабную перестройку и считает, что продажи Кевина де Брюйне, Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана поспособствуют ускорению этого процесса.
Под вопросом стоит даже будущее Фила Фодена: им интересуются мадридский «Реал» и «Бавария». Предложение в размере 150 миллионов евро может заставить английский клуб попрощаться с Фоденом.
Ранее сообщалось о том, что Эрлинг Холанд получил травму перед матчем с «Реалом».
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КДБ надо было продавать на два сезона раньше, а Гюндогана не возвращать из Барсы. ну а Бернарду как раз подошел к своей пенсии, тоже упустили момент хорошо его продать.