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  4. Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 17:24 |
3428
10

Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро

Синчук покинет Украину

27 января 2025, 17:24 |
3428
10
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
ФК Металлист. Геннадий Синчук

По информации журналиста Игоря Цыганыка, полузащитник Металлиста Геннадий Синчук перешел в составе клуба Серии A Болонья. Контракт рассчитан на 4 года + опция продления еще на год.

Болонья выкупила 80% прав на игрока. Сообщается, что украинский клуб получит 5 миллионов евро гарантированных, а еще три миллиона в качестве бонусов.

При этом до конца европейского сезона Синчук будет выступать за клуб МЛС Монреаль – у Болоньи и канадского клуба один и тот же владелец.

На этот момент о трансфере официально не объявили. 18-летний игрок, который действует на позиции атакующего хавбека, в нынешнем сезоне провел 7 матчей и забил 1 гол.

Ранее была информация об интересе к талантливому футболисту со стороны Шахтера, Динамо и английских клубов.

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Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 10
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Андрей⚒️
Металлист красавчики. Удачи парню
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+3
Gargantua81
мальчик очень талантлив, но что то цифры выглядят завышенными
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+3
AK.228
Красавцы!👏
Ответить
+2
Lulinnha
Сколько из этих 5-ти миллионов получит Красников ? 3-4 ? 
Ответить
+1
umnuy2
пусть привет Трампу передаёт
Ответить
0
Saar
Вперше чую про нього. Є сумніви, щоб Болонья  дала  такі кошти за гравця, команда якого, навіть, і близько не в УПЛ!
Ответить
-1
Vbolivalnyk-Peter
Попахує якоюсь аферою, або просто новина у стилі Циганка.... Хто такий цей Синчук, що за нього віддали 5+3 млн. євро!!!! Та ще й Болонья.... Якоюсь "качкою" попахує...
Ответить
-1
AK.228
Дегтярь следующий 
Ответить
-1
Отаман
Дуже добре
Ответить
-1
Дыряво с пердя🤣
Да он дороже☝️шляпарен очки из дыр очки
Ответить
-3
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