Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Синчук покинет Украину
По информации журналиста Игоря Цыганыка, полузащитник Металлиста Геннадий Синчук перешел в составе клуба Серии A Болонья. Контракт рассчитан на 4 года + опция продления еще на год.
Болонья выкупила 80% прав на игрока. Сообщается, что украинский клуб получит 5 миллионов евро гарантированных, а еще три миллиона в качестве бонусов.
При этом до конца европейского сезона Синчук будет выступать за клуб МЛС Монреаль – у Болоньи и канадского клуба один и тот же владелец.
На этот момент о трансфере официально не объявили. 18-летний игрок, который действует на позиции атакующего хавбека, в нынешнем сезоне провел 7 матчей и забил 1 гол.
Ранее была информация об интересе к талантливому футболисту со стороны Шахтера, Динамо и английских клубов.
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