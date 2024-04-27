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Чемпионат Италии
Фрозиноне
26.04.2024 21:45 – FT 3 : 0
Салернитана
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Италия
27 апреля 2024, 01:36 |
266
0

Определена первая команда Серии А, которая вылетит из элиты в конце сезона

«Салернитана» в гостях уступила «Фрозиноне» 0:2 в 34-м туре чемпионата Италии

27 апреля 2024, 01:36 |
266
0
Определена первая команда Серии А, которая вылетит из элиты в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля состоялся матч 34-го тура Серии А между командами «Фрозиноне» и «Салернитана». Игра завершилась поражением гостей со счетом 0:3.

Из-за этого фиаско «темно-красные» потеряли математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе Италии по завершению сезона 2023/24.

Сейчас у «Салернитаны» 15 очков. У 17-го «Фрозиноне» в активе 31 пункт. «Морским конькам» осталось провести 4 поединка, поэтому максимальное количество баллов, которые они смогут набрать, составляет 27 баллов.

Из Серии А в Серию B вылетят 3 худшие команды в конце кампании.

«Салернитана» провела в элите Италии три сезона подряд. Ранее она финишировала 15-й и 17-й.

Серия А 2023/24. 34-й тур. 26 апреля

Фрозиноне – Салернитана – 3:0

Голы: Суле, 10 (пен.), Брешианини, 25, Зортеа, 85

Видео голов и обзор матча

Таблица Серии А 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 33 27 5 1 79 - 18 86
2 Милан 33 21 6 6 64 - 39 69
3 Ювентус 33 18 10 5 47 - 26 64
4 Болонья 33 17 11 5 48 - 26 62
5 Рома 33 17 7 9 59 - 39 58
6 Аталанта 32 16 6 10 59 - 37 54
7 Лацио 33 16 4 13 42 - 35 52
8 Наполи 33 13 10 10 50 - 41 49
9 Фиорентина 32 13 8 11 45 - 36 47
10 Торино 33 11 13 9 31 - 29 46
11 Монца 33 11 10 12 35 - 43 43
12 Дженоа 33 9 12 12 35 - 40 39
13 Лечче 33 8 11 14 30 - 48 35
14 Кальяри 33 7 11 15 36 - 56 32
15 Эллас Верона 33 7 10 16 31 - 44 31
16 Фрозиноне 34 7 10 17 43 - 63 31
17 Эмполи 33 8 7 18 26 - 48 31
18 Удинезе 33 4 16 13 31 - 50 28
19 Сассуоло 33 6 8 19 39 - 65 26
20 Салернитана 34 2 9 23 26 - 73 15
Полная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Надир Цортеа (Фрозиноне).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Брешианини (Фрозиноне).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Матиас Суле (Фрозиноне).
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Фрозиноне Салернитана Серия A Серия B чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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