Определена первая команда Серии А, которая вылетит из элиты в конце сезона

26 апреля состоялся матч 34-го тура Серии А между командами «Фрозиноне» и «Салернитана». Игра завершилась поражением гостей со счетом 0:3.

Из-за этого фиаско «темно-красные» потеряли математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе Италии по завершению сезона 2023/24.

Сейчас у «Салернитаны» 15 очков. У 17-го «Фрозиноне» в активе 31 пункт. «Морским конькам» осталось провести 4 поединка, поэтому максимальное количество баллов, которые они смогут набрать, составляет 27 баллов.

Из Серии А в Серию B вылетят 3 худшие команды в конце кампании.

«Салернитана» провела в элите Италии три сезона подряд. Ранее она финишировала 15-й и 17-й.

Серия А 2023/24. 34-й тур. 26 апреля

Фрозиноне – Салернитана – 3:0

Голы: Суле, 10 (пен.), Брешианини, 25, Зортеа, 85

Видео голов и обзор матча

Таблица Серии А 2023/24