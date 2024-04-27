Определена первая команда Серии А, которая вылетит из элиты в конце сезона
«Салернитана» в гостях уступила «Фрозиноне» 0:2 в 34-м туре чемпионата Италии
26 апреля состоялся матч 34-го тура Серии А между командами «Фрозиноне» и «Салернитана». Игра завершилась поражением гостей со счетом 0:3.
Из-за этого фиаско «темно-красные» потеряли математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе Италии по завершению сезона 2023/24.
Сейчас у «Салернитаны» 15 очков. У 17-го «Фрозиноне» в активе 31 пункт. «Морским конькам» осталось провести 4 поединка, поэтому максимальное количество баллов, которые они смогут набрать, составляет 27 баллов.
Из Серии А в Серию B вылетят 3 худшие команды в конце кампании.
«Салернитана» провела в элите Италии три сезона подряд. Ранее она финишировала 15-й и 17-й.
Серия А 2023/24. 34-й тур. 26 апреля
Фрозиноне – Салернитана – 3:0
Голы: Суле, 10 (пен.), Брешианини, 25, Зортеа, 85
Видео голов и обзор матча
Таблица Серии А 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|33
|27
|5
|1
|79 - 18
|86
|2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64 - 39
|69
|3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48 - 26
|62
|5
|Рома
|33
|17
|7
|9
|59 - 39
|58
|6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59 - 37
|54
|7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35 - 43
|43
|12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30 - 48
|35
|14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15
|Эллас Верона
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|16
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|17
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|18
|Удинезе
|33
|4
|16
|13
|31 - 50
|28
|19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
April 26, 2024
События матча
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