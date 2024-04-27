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27 апреля 2024, 02:59 | Обновлено 27 апреля 2024, 03:00
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 апреля 2024, 02:59 | Обновлено 27 апреля 2024, 03:00
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 27 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Динамо Киев

Ggbet 4.64 – 3.50 – 1.88

15:00 Лас-Пальмас – Жирона

Ggbet 4.45 – 4.11 – 1.83

22:00 Астон Вилла – Челси

Ggbet 2.15 – 4.11 – 3.27

КИБЕРСПОРТ

14:30 FALCONS – G2 Esports

Ggbet 2.93 – 1.42

14:30 Virtus.pro – Fnatic

Ggbet 1.40 – 3.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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