Другие новости27 апреля 2024, 02:59 | Обновлено 27 апреля 2024, 03:00
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
27 апреля 2024, 02:59 | Обновлено 27 апреля 2024, 03:00
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В субботу, 27 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Днепр-1 – Динамо Киев
15:00 Лас-Пальмас – Жирона
22:00 Астон Вилла – Челси
КИБЕРСПОРТ
14:30 FALCONS – G2 Esports
14:30 Virtus.pro – Fnatic
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