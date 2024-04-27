СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля

В субботу, 27 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Динамо Киев

4.64 – 3.50 – 1.88

15:00 Лас-Пальмас – Жирона

4.45 – 4.11 – 1.83

22:00 Астон Вилла – Челси

2.15 – 4.11 – 3.27

КИБЕРСПОРТ

14:30 FALCONS – G2 Esports

2.93 – 1.42

14:30 Virtus.pro – Fnatic

1.40 – 3.00