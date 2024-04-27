В субботу, 27-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Команда Виталия Пономарева все еще может выполнить свою главную задачу на сезон – попасть в еврокубки. В то же самое время команда Олега Шандрука также может достичь своей главной цели – сохранить место в «элитном» дивизионе. Но для этого обеим командам нужно побеждать. А «Вересу» – так и вовсе, потому что конкуренты не дремлют, а календарь дальше проще точно не станет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.