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Рух Львов
27.04.2024 18:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 01:03 |
14
0

Рух – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

27 апреля 2024, 01:03 |
14
0
Рух – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Рух Львов

В субботу, 27-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Команда Виталия Пономарева все еще может выполнить свою главную задачу на сезон – попасть в еврокубки. В то же самое время команда Олега Шандрука также может достичь своей главной цели – сохранить место в «элитном» дивизионе. Но для этого обеим командам нужно побеждать. А «Вересу» – так и вовсе, потому что конкуренты не дремлют, а календарь дальше проще точно не станет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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