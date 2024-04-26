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Чемпионат Украины
Рух Львов
27.04.2024 18:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 22:52 |
122
0

Рух – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Верес» еще не побеждал «Рух»

26 апреля 2024, 22:52 |
122
0
Рух – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 27 апреля, «Рух» в матче 26-го тура УПЛ на «Арене Львов» будет принимать «Верес». Руховцы в матчах с ровенчанами в чемпионатах еще не знали горечи поражений.

Рух

В предыдущем туре «Рух» в гостях сыграл вничью с «Минаем» и продолжает находиться на пятом месте. «Рух» к противостоянию с «Вересом» подошел с двумя позитивными для клуба сериалами. Голевая клубная рекордная серия «желто-черных» продолжается в УПЛ девять игр (12 голов). Беспроигрышная же домашняя серия руховцев в чемпионате длится четыре игры: победа и 3 ничьи. Для «Руха» это будет юбилейный, 50-й, домашний матч в УПЛ.

Вот предматчевое мнение главного тренера «Руха» Виталия Пономарева: «Мы изучали как играет «Верес». Это очень организованная команда, демонстрирующая неплохую игру во втором круге. Ровенчане хорошо действуют в переходных фазах и «Рух» должен быть готовым к этому. Сейчас в чемпионате нет проходных матчей, поэтому нас ожидает серьезный поединок».

Верес

«Верес», в отличие от «Руха», борется за сохранение прописки в УПЛ, находясь на 14-м месте в турнирной таблице. В предыдущем туре подопечные Олега Шандрука сыграли дома вничью с одним из лидеров чемпионата «Днепром-1». Безничейная гостевая серия «Вереса» продолжается в УПЛ 5 матчей: победа и четыре поражения. Игроки «Вереса» с начала чемпионата в гостях больше одного гола за матч не забивали.

После матча прошлого тура главный тренер ровенчан Олег Шандрук сообщил: «По Марку Мрвальевичу и Денису Янакову - существует большая вероятность, что во Львове они тоже не сыграют. У обоих есть повреждение задней поверхности бедра. Они восстанавливаются, идет процесс реабилитации».

Статистика встреч

«Рух» и «Верес» в УПЛ провели уже пять матчей, в которых трижды были зафиксированы ничьи и две победы праздновали руховцы. Последний раз «желто-черные» принимали «красно-черных» 8 апреля прошлого года и победитель определен не был – ничья 0:0. Матч соперников в первом круге чемпионата в Ровно завершился разгромной победой «Руха» со счетом 5:2. Именно в этой игре руховцы забили наибольше голов в одном матче за все время своих выступлений в УПЛ. Тогда на стадионе «Авангард» в составе гостей дубль оформил Евгений Пастух и по разу отмечались Денис Теслюк, Юрий Климчук и Илья Квасница, а у хозяев – бразилец Яго и Денис Балан. В то время «Верес» еще возглавлял Сергей Лавриненко.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Соловьян (Киев), который в УПЛ провел 15 матчей. Ранее «Рух» при Соловьяне провел три матча в чемпионате, в которых одержал победу и дважды сыграл вничью. «Верес» при этом арбитре провел 5 игр в УПЛ: две победы, две ничьи и поражение.

Прогноз на противостяние

«Рух» настроен сохранить место в первой пятерке команд чемпионата, продолжив беспроигрышный домашний сериал. С другой стороны, «Верес» в предыдущих пяти гостевых матчах потерпел четыре поражения. Прогнозируем победу руховцев на «Арене Львов».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Холод, Дидык, Сыч, Слюбик, Роман, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Федор.

«Верес»: Когут, Балан, Шевченко, Курко, Жулио Сезар, Кучеренко, Кучеров, Шастал, Яго, Дахновский, Гайдучик.

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27 апреля, суббота

«Рух» – «Верес»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 18:00
ТВ–трансляция на телеканале UPL.TV
Арбитр: Александр Соловьян (Киев)
РУХ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:0
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