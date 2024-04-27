Украина. Премьер лига27 апреля 2024, 23:09 |
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Рух – Верес – 3:1. Львовяне приблизились к топ-4. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура УПЛ
27 апреля 2024, 23:09 |
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В субботу, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Рух» и «Верес».
Игра прошла во Львове на стадионе «Арена Львов». Хозяева победили со счётом 3:1.
Благодаря этой победе «Рух» приблизился к «Днепру-1», который идет четвертым в турнирной таблице УПЛ, на расстояние одного очка.
Украинская Премьер-лига. 26-й тур.
«Рух» – «Верес» - 3:1
Голы: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабин, 65 – Слюбик, 30 (авт.)
Видеообзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Слюбик (Рух Львов).
30’
ГОЛ ! Автогол забил Богдан Слюбик (Рух Львов).
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