В субботу, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Рух» и «Верес».

Игра прошла во Львове на стадионе «Арена Львов». Хозяева победили со счётом 3:1.

Благодаря этой победе «Рух» приблизился к «Днепру-1», который идет четвертым в турнирной таблице УПЛ, на расстояние одного очка.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Рух» – «Верес» - 3:1

Голы: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабин, 65 – Слюбик, 30 (авт.)

Видеообзор матча