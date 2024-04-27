Максимум из минимума. Рух перевернул ход матча против Вереса

После ничьей с «Минаем» главный тренер «Руха» Виталий Пономарев в стартовом составе своих подопечных сделал одну перестановку: вместо Дидыка на поле вышел Карабин. Так что впервые в статусе капитана руховцев действовал Сыч. В составе «Вереса» Олег Шандрук после домашней ничьей с «Днепром-1» сделал также одну ротацию: вместо Шастала задействовал Морозко.

Именно Морозко первым пытался дальним ударом поразить рамку ворот, но пробил неточно. В свою очередь хозяева тоже пытались издали попасть в цель, но Сыч пробил мимо ворот. Мог открыть счет Таллес, который ворвался в штрафную, но Кучеренко успел помешать сопернику нанести прицельный удар. Выделим и дальний удар Пастуха, который также в ворота не попал.

А атака гостей правым краем завершилась взятием ворот «Руха». Гайдучик пытался издали пробить по воротам, но угодил в голову Слюбыку и мяч срикошетил в верхний угол ворот. Игра некоторое время проходила на подступах к обоим воротам и опасных моментов не возникало. Лишь к концу тайма Морозко выполнил штрафной, но никто из его партнеров не успел добить мяч в ворота.

Едва начался второй тайм и хозяева сравняли счет. Карабин навесил в штрафную, Квасница головой подправил мяч дальше и Слюбик, опередив Жулио Сезара, пробил мимо вратаря. Не успели гости прийти в себя от такого развития событий, как пропустили еще один гол. Карабин сделал передачу на свободного Таллеса и тот красивым ударом пробил под перекладину.

Руховцы продолжали контролировать игру и в середине тайма забили еще один гол. Карабин после передачи Сыча на правом фланге атаки обыграл Жулио Сезара и обводным ударом точно пробил в дальний угол ворот. Третий гол добавил еще большей уверенности «желто-черным», которые и дальше искали пути взятия ворот соперника. Опасно пробивал издали Пастух, но Когут в броске ликвидировал угрозу.

В итоге «Рух» одержал первую в УПЛ волевую победу над «Вересом» (в 6-й игре) и уменьшил отставание от четвертого места до одного очка. Голевая клубная рекордная серия «Руха» продолжается в чемпионате 10 матчей (15 голов). Игроки же «Вереса» и дальше не могут в УПЛ победить руховцев. На «Арене Львов» продолжилась и вторая тенденция. Ровенчане с начала чемпионата в гостях больше одного гола за матч и дальше не забивают.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Рух» – «Верес» - 3:1

Голы: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабин, 65 – Слюбик, 30 (авт.)

Предупреждения: Таллес, 33 – Дахновский, 3, Яго, 66

«Рух»: Ледвій – Роман, Холод, Слюбик (Слюсар, 84), Сич – Таллес (Притула, 76), Пастух, Федор – Плюман (Руніч, 58), Карабін, Квасниця (Лях, 85).

«Верес»: Когут – Шевченко (Шарай, 68), Жуліо Сезар, Кучеренко (Банада, 74), Балан – Курко, Кучеров – Дахновський, Яго (Годя, 74), Морозко – Гайдучик (Смиян, 80).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 10 (6) – 6 (1)

Угловые: 3 – 3

Оффсайды: 4 – 0.

РУХ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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