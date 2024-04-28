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Рух Львов
27.04.2024 18:00 – FT 3 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 02:18
46
0

ПОНОМАРЕВ: «Первый тайм был для Руха едва ли не самым плохим в сезоне»

Главный тренер львовян рассказал о победе над «Вересом»

28 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 02:18
46
0
ПОНОМАРЕВ: «Первый тайм был для Руха едва ли не самым плохим в сезоне»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победный матч своей команды против ровенского «Вереса» (3:1) в 26 туре УПЛ.

«Мы сыграли два разных тайма и первая половина игры нам совсем не удалась. Можно сказать, что это едва ли не самый плохой тайм «Руха» в сезоне. В перерыве тренерский штаб и команда внесли коррективы в игру, и ребята во второй половине матча сыграли качественно. Было много болельщиков и нельзя так играть дома, как мы провели первый тайм, но они смогли исправить ситуацию.

Сначала мы проигрывали много борьбы, не было спортивной агрессии в наших действиях. Пожалуй, я не совсем удачно выбрал стартовый состав. В старте вышли две «десятки» – Таллес и Олег Федор, Пастух играл опорником, в то время как команда проигрывала подборы. Впрочем, Денис Пидгурский ранее был травмирован, поэтому мы не рискнули выпустить его с первых минут. Он не так долго тренировался в общей группе, потому Денис вышел на поле только во втором тайме. После этого в нашей игре появился баланс и команда начала играть в тот футбол, который мы пропагандируем. В частности, был быстрый переход из обороны в атаку, игра была более интенсивной.

Автогол Слюбика – несчастный случай. Богдан не виноват в том пропущенном голе. В том эпизоде команда сыграла неудачно. Слюбык провел этот матч на хорошем уровне. Я поблагодарил его и остальных игроков за продемонстрированный характер.

Ярослав Карабин на очень высоком уровне проводит весеннюю часть сезона. К сожалению, около месяца он пропустил через операцию – ему вырезали аппендицит. Очень хорошо, что это не отразилось на его физических и игровых кондициях. Ярослав провел хороший матч и на сегодняшний день Карабин – игрок стартового состава, который заслуживает этого своей качественной игрой.

Приятно, что «Рух» победил в День Львова, но победы нужно одерживать независимо от даты. Мы играем для болельщиков и они должны уходить со стадиона довольными. Зрители видят, как футболисты отдаются на поле и еще раз скажу – я благодарен ребятам за то, что они качественно провели второй тайм и выиграли.», – сказал Пономарев.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес пресс-конференция Виталий Пономарев
Сергей Рипьюк Источник: ФК Рух Львов
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