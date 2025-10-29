Кубковые баталии, голы Цыганкова, Ваната, ассист Кевина, забил Богдан Попов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 октября.

1. Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины

В четвертьфиналы пробились Чернигов, Буковина и Локомотив

2A. Спокойная победа. Буковина пробилась в 1/4 финала Кубка Украины

Подопечные Сергея Шищенко с минимальным счетом обыграли тернопольскую Ниву

2B. Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка

В 1/8 финала Кубка Украины киевский Локомотив вырвал победу у винницкой Нивы

2C. Гол Рыбалки и серия пенальти. Чернигов и Лесное сыграли в Кубке Украины

Команда из Чернигова вышла в четвертьфинал турнира

3A. Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5

Подопечные Мичела добыли победу над Констанцией, Крапивцов пропустил 2 гола

3B. ВИДЕО. Цыганков забил гол с ассиста Ваната за Жирону в матче Кубка Испании

Виктор отличился на 103-й минуте поединка 1/64 финала против команды Констанция

3C. ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции

Владислав отличился голом на 108-й минуте поединка 1/64 финала Кубка Испании

4A. Первый ассист Кевина. Фулхэм в серии пенальти вышел в 1/4 финала Кубка лиги

Бразилец сделал голевой пас, а также забил послематчевый 11-метровый

4B. ВИДЕО. Вышел и забил. Богдан Попов оформил гол за Эмполи в ворота Сампдории

Матч 10-го тура итальянской Серии B закончился миром со счетом 1:1

5A. Яркая дуэль. Гол Бензема выбил команду Роналду из Кубка Саудовской Аравии

Аль-Иттихад переиграл Аль-Наср в матче 1/8 финала со счетом 2:1

5B. Обмен ударами в Бухаресте. Женские сборные Украины и Румынии сыграли вничью

У сине-желтой команды гол забила Любовь Шматко

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером

Рафаэль Бандейра покинул расположение криворожского Кривбасса

6B. Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины

Дубинчак, Биловар, Шапаренко находятся в лазарете, Волошин – под вопросом

7A. Олейникова успешно стартовала на турнире WTA 125 в Колумбии

Александра переиграла Екатерину Горгодзе в 1/16 финала соревнований в Кали

7B. Громкая сенсация в Париже. Алькарас вылетел с Мастерса от 31-й ракетки мира

Кэмерон Норри с камбеком переиграл Карлоса в матче 1/16 финала

8. Свитолина выиграла награду Heart Award за выступление в финале КБДК-2025

Элина получила 10 тысяч долларов, который пожертвует в свой фонд

9. Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика

Новозеландец сомневается, что британцу удастся победить

10. Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ

Выше команды Андони Ираолы в турнирной таблице только «Арсенал»