Кубковые баталии, голы Цыганкова, Ваната, ассист Кевина, забил Богдан Попов
Главные новости за 28 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 октября.
1. Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
В четвертьфиналы пробились Чернигов, Буковина и Локомотив
2A. Спокойная победа. Буковина пробилась в 1/4 финала Кубка Украины
Подопечные Сергея Шищенко с минимальным счетом обыграли тернопольскую Ниву
2B. Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
В 1/8 финала Кубка Украины киевский Локомотив вырвал победу у винницкой Нивы
2C. Гол Рыбалки и серия пенальти. Чернигов и Лесное сыграли в Кубке Украины
Команда из Чернигова вышла в четвертьфинал турнира
3A. Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Подопечные Мичела добыли победу над Констанцией, Крапивцов пропустил 2 гола
3B. ВИДЕО. Цыганков забил гол с ассиста Ваната за Жирону в матче Кубка Испании
Виктор отличился на 103-й минуте поединка 1/64 финала против команды Констанция
3C. ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
Владислав отличился голом на 108-й минуте поединка 1/64 финала Кубка Испании
4A. Первый ассист Кевина. Фулхэм в серии пенальти вышел в 1/4 финала Кубка лиги
Бразилец сделал голевой пас, а также забил послематчевый 11-метровый
4B. ВИДЕО. Вышел и забил. Богдан Попов оформил гол за Эмполи в ворота Сампдории
Матч 10-го тура итальянской Серии B закончился миром со счетом 1:1
5A. Яркая дуэль. Гол Бензема выбил команду Роналду из Кубка Саудовской Аравии
Аль-Иттихад переиграл Аль-Наср в матче 1/8 финала со счетом 2:1
5B. Обмен ударами в Бухаресте. Женские сборные Украины и Румынии сыграли вничью
У сине-желтой команды гол забила Любовь Шматко
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Рафаэль Бандейра покинул расположение криворожского Кривбасса
6B. Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Дубинчак, Биловар, Шапаренко находятся в лазарете, Волошин – под вопросом
7A. Олейникова успешно стартовала на турнире WTA 125 в Колумбии
Александра переиграла Екатерину Горгодзе в 1/16 финала соревнований в Кали
7B. Громкая сенсация в Париже. Алькарас вылетел с Мастерса от 31-й ракетки мира
Кэмерон Норри с камбеком переиграл Карлоса в матче 1/16 финала
8. Свитолина выиграла награду Heart Award за выступление в финале КБДК-2025
Элина получила 10 тысяч долларов, который пожертвует в свой фонд
9. Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Новозеландец сомневается, что британцу удастся победить
10. Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Выше команды Андони Ираолы в турнирной таблице только «Арсенал»
