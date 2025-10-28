Первый ассист Кевина. Фулхэм в серии пенальти вышел в 1/4 финала Кубка лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги Фулхэм по пенальти переиграл Уиком и вышел в четвертьфинал.

бразильский хавбек Кевин, ранее выступавший за донецкий Шахтер, сделал первое результативное действие за дачников

На 48-й минуте Кевин подал угловой, после которого Джошуа Кинг ударом с близкого расстояния отправил мяч в левый угол ворот (1:1).

Игра дошла до серии пенальти, и Фулхэм выиграл матч со счетом 1:1 (пен. 5:4). Кевин четко реализовал свою попытку с точки.

Также в четвертьфинал вышел Кардифф Сити, на выезде переигравший Рексэм (2:1).

Кубок английской лиги

1/8 финала, 28 октября 2025

Виком – Фулхэм – 1:1 (пен 4:5)

Голы: Вудроу, 4 – Кинг, 48 (Кевин)

Рексхэм – Кардифф – 1:2

Голы: Мур, 52 – Салеш, 13, Фиш, 71