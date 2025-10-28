Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первый ассист Кевина. Фулхэм в серии пенальти вышел в 1/4 финала Кубка лиги
Кубок Английской лиги
Рексхэм
28.10.2025 22:00 – FT 1 : 2
Кардифф Сити
Англия
28 октября 2025, 23:59 | Обновлено 29 октября 2025, 00:13
Первый ассист Кевина. Фулхэм в серии пенальти вышел в 1/4 финала Кубка лиги

Бразилец сделал голевой пас, а также забил послематчевый 11-метровый

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин (слева)

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги Фулхэм по пенальти переиграл Уиком и вышел в четвертьфинал.

бразильский хавбек Кевин, ранее выступавший за донецкий Шахтер, сделал первое результативное действие за дачников

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 48-й минуте Кевин подал угловой, после которого Джошуа Кинг ударом с близкого расстояния отправил мяч в левый угол ворот (1:1).

Игра дошла до серии пенальти, и Фулхэм выиграл матч со счетом 1:1 (пен. 5:4). Кевин четко реализовал свою попытку с точки.

Также в четвертьфинал вышел Кардифф Сити, на выезде переигравший Рексэм (2:1).

Кубок английской лиги

1/8 финала, 28 октября 2025

Виком – Фулхэм – 1:1 (пен 4:5)

Голы: Вудроу, 4 – Кинг, 48 (Кевин)

Рексхэм – Кардифф – 1:2

Голы: Мур, 52 – Салеш, 13, Фиш, 71

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
