Кубок лиги. Экс-игрок Шахтера Кевин впервые сделал ассист за Фулхэм
Бразилец отметился первым результативным действием за дачников
Бразильський півзахисник Кевін, який раніше виступав за донецький Шахтар, зробив перший гольовий пас у складі лондонського Фулхема.
У матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Вікома «дачники» зрівняли рахунок завдяки результативній дії Кевіна.
На 48-й хвилині саме він подав кутовий, після якого Джошуа Кінг ударом з близької відстані відправив м’яч у лівий кут воріт (1:1).
На момент публікації поєдинок триває, рахунок 1:1 у другому таймі.
Кубок англійської ліги
1/8 фіналу. 28 жовтня 2025
Віком – Фулгем – 1:1 (гра триває)
Голи: Вудроу, 4 (Маллінс) – Кінг, 48 (Кевін)
События матча
