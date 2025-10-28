Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок лиги. Экс-игрок Шахтера Кевин впервые сделал ассист за Фулхэм
Кубок Английской лиги
Уиком
28.10.2025 21:45 – 75 1 : 1
Фулхэм
Англия
28 октября 2025, 22:57 | Обновлено 28 октября 2025, 23:04
97
1

Кубок лиги. Экс-игрок Шахтера Кевин впервые сделал ассист за Фулхэм

Бразилец отметился первым результативным действием за дачников

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Бразильський півзахисник Кевін, який раніше виступав за донецький Шахтар, зробив перший гольовий пас у складі лондонського Фулхема.

У матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Вікома «дачники» зрівняли рахунок завдяки результативній дії Кевіна.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 48-й хвилині саме він подав кутовий, після якого Джошуа Кінг ударом з близької відстані відправив м’яч у лівий кут воріт (1:1).

На момент публікації поєдинок триває, рахунок 1:1 у другому таймі.

Кубок англійської ліги

1/8 фіналу. 28 жовтня 2025

Віком – Фулгем – 1:1 (гра триває)

Голи: Вудроу, 4 (Маллінс) – Кінг, 48 (Кевін)

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Фулхэм), асcист Кевин.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Коли Вудроу (Уиком), асcист Jamie Mullins.
По теме:
ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
ВИДЕО. Цыганков забил гол с ассиста Ваната за Жирону в матче Кубка Испании
ВИДЕО. Как Бензема разбил надежды Роналду выиграть саудовский кубок
Кевин (Лопес де Маседо) Шахтер Донецк Фулхэм Кубок английской лиги по футболу Уиком Джошуа Кинг видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
MaximusOne
Асист з якимось британським селом... перша результативна дія... чєла купленого за 40+ лямів.
Ответить
+1
