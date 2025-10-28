Кубок лиги. Экс-игрок Шахтера Кевин впервые сделал ассист за Фулхэм

Бразильський півзахисник Кевін, який раніше виступав за донецький Шахтар, зробив перший гольовий пас у складі лондонського Фулхема.

У матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Вікома «дачники» зрівняли рахунок завдяки результативній дії Кевіна.

На 48-й хвилині саме він подав кутовий, після якого Джошуа Кінг ударом з близької відстані відправив м’яч у лівий кут воріт (1:1).

На момент публікації поєдинок триває, рахунок 1:1 у другому таймі.

Кубок англійської ліги

1/8 фіналу. 28 жовтня 2025

Віком – Фулгем – 1:1 (гра триває)

Голи: Вудроу, 4 (Маллінс) – Кінг, 48 (Кевін)