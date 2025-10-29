Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Английской лиги
Уиком
28.10.2025 21:45 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Фулхэм
Англия
29 октября 2025, 12:32 | Обновлено 29 октября 2025, 12:47
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги

Уиком – Фулхэм – 1:1 (пен 4:5). Первый ассист Кевина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин (слева)

Вечером 28 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги

Фулхэм по пенальти переиграл Уиком (1:1, пен. 5:4) и вышел в четвертьфинал.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Бразильский хавбек Кевин, экс-игрок Шахтера, сделал первое результативное действие за дачников. На 48-й минуте Кевин подал угловой, после которого забил Джошуа Кинг (1:1).

Игра дошла до серии пенальти, и Фулхэм выиграл матч со счетом 1:1 (пен. 5:4). Кевин четко реализовал свою попытку с точки.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 28 октября 2025

Уиком – Фулхэм – 1:1 (пен 4:5)

Голы: Вудроу, 4 – Кинг, 48 (Кевин)

Видео голов и обзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Исса Диоп (Фулхэм).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Samuel Bell (Уиком).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Андерс Хагельскьяер (Уиком).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин (Фулхэм).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Каолан Бойд-Манс (Уиком).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Адама Траоре (Фулхэм).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Luke Leahy (Уиком).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Саша Лукич (Фулхэм).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Фулхэм), асcист Кевин.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Коли Вудроу (Уиком), асcист Jamie Mullins.
По теме:
Виктория – Ингулец. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Гримсби – Брентфорд – 0:5. Голепад в Кубке, без Ярмолюка. Видео голов
Кубок лиги 2025/26: Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч
Фулхэм серия пенальти Уиком Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Джошуа Кинг Кевин (Лопес де Маседо)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
