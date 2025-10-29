Уиком – Фулхэм – 1:1 (пен 4:5). Первый ассист Кевина. Видео голов и обзор

Вечером 28 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги

Фулхэм по пенальти переиграл Уиком (1:1, пен. 5:4) и вышел в четвертьфинал.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Бразильский хавбек Кевин, экс-игрок Шахтера, сделал первое результативное действие за дачников. На 48-й минуте Кевин подал угловой, после которого забил Джошуа Кинг (1:1).

Игра дошла до серии пенальти, и Фулхэм выиграл матч со счетом 1:1 (пен. 5:4). Кевин четко реализовал свою попытку с точки.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 28 октября 2025

Уиком – Фулхэм – 1:1 (пен 4:5)

Голы: Вудроу, 4 – Кинг, 48 (Кевин)

Видео голов и обзор матча