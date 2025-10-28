Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 октября 2025, 23:47 | Обновлено 28 октября 2025, 23:52
Брентфорд без Ярмолюка в Кубке английской лиги отгрузил соперникам 5 мячей

Пчелы серьезно покусали игроков команды Гримсби из 4-го дивизиона

28 октября 2025, 23:47 | Обновлено 28 октября 2025, 23:52
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 октября прошли 1/8 финала Кубка английской лиги.

Брентфорд одержал убедительную победу над Гримсби, командой 4-го дивизиона, со счетом 5:0.

Хозяева пытались сопротивляться, но уже в первом тайме пчелы создали комфортное преимущество в 3 мяча, а после перерыва забили еще дважды.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк не попал в заявку на матч из-за травмы.

Эта победа позволила Брентфорду пройти в четвертьфинал турнира, жеребьевка состоится позже.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 28 октября 2025

Гримсби – Брентфорд – 0:5

Голы: Йенсен, 22, Льюис-Поттер, 26, Нельсон, 43, Карвалью, 54 (пен), Коллинз, 75

