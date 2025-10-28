Брентфорд без Ярмолюка в Кубке английской лиги отгрузил соперникам 5 мячей
Пчелы серьезно покусали игроков команды Гримсби из 4-го дивизиона
Вечером 28 октября прошли 1/8 финала Кубка английской лиги.
Брентфорд одержал убедительную победу над Гримсби, командой 4-го дивизиона, со счетом 5:0.
Хозяева пытались сопротивляться, но уже в первом тайме пчелы создали комфортное преимущество в 3 мяча, а после перерыва забили еще дважды.
Украинский хавбек Егор Ярмолюк не попал в заявку на матч из-за травмы.
Эта победа позволила Брентфорду пройти в четвертьфинал турнира, жеребьевка состоится позже.
Кубок английской лиги
1/8 финала, 28 октября 2025
Гримсби – Брентфорд – 0:5
Голы: Йенсен, 22, Льюис-Поттер, 26, Нельсон, 43, Карвалью, 54 (пен), Коллинз, 75
A job very well done ✅ pic.twitter.com/T8ndmi7kRR— Brentford FC (@BrentfordFC) October 28, 2025
