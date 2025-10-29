Англия29 октября 2025, 12:23 | Обновлено 29 октября 2025, 12:24
Гримсби – Брентфорд – 0:5. Голепад в Кубке, без Ярмолюка. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги
Вечером 28 октября прошли 1/8 финала Кубка английской лиги.
Брентфорд одержал разгромную победу над Гримсби, командой 4-го дивизиона, со счетом 5:0.
Украинский хавбек Егор Ярмолюк не попал в заявку на матч из-за травмы.
Кубок английской лиги
1/8 финала, 28 октября 2025
Гримсби – Брентфорд – 0:5
Голы: Йенсен, 22, Льюис-Поттер, 26, Нельсон, 43, Карвалью, 54 (пен), Коллинз, 75
Видео голов и обзор матча
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Коллинз (Брентфорд), асcист Матиас Йенсен.
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабио Карвалью (Брентфорд).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рейсс Нельсон (Брентфорд), асcист Фабио Карвалью.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Кин Луис-Поттер (Брентфорд), асcист Рейсс Нельсон.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд), асcист Кин Луис-Поттер.
