  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гримсби – Брентфорд – 0:5. Голепад в Кубке, без Ярмолюка. Видео голов
Кубок Английской лиги
Гримсби
28.10.2025 21:45 – FT 0 : 5
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 октября 2025, 12:23 | Обновлено 29 октября 2025, 12:24
30
0

Гримсби – Брентфорд – 0:5. Голепад в Кубке, без Ярмолюка. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 октября прошли 1/8 финала Кубка английской лиги.

Брентфорд одержал разгромную победу над Гримсби, командой 4-го дивизиона, со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Егор Ярмолюк не попал в заявку на матч из-за травмы.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 28 октября 2025

Гримсби – Брентфорд – 0:5

Голы: Йенсен, 22, Льюис-Поттер, 26, Нельсон, 43, Карвалью, 54 (пен), Коллинз, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Коллинз (Брентфорд), асcист Матиас Йенсен.
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабио Карвалью (Брентфорд).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рейсс Нельсон (Брентфорд), асcист Фабио Карвалью.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Кин Луис-Поттер (Брентфорд), асcист Рейсс Нельсон.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд), асcист Кин Луис-Поттер.
По теме:
Виктория – Ингулец. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Уиком – Фулхэм – 1:1 (пен 4:5). Первый ассист Кевина. Видео голов и обзор
Кубок лиги 2025/26: Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч
Гримсби Таун Брентфорд Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Егор Ярмолюк Рис Нельсон Фабиу Карвалью Нейтан Коллинз Кин Льюис-Поттер Матиас Йенсен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
