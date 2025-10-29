Гримсби – Брентфорд – 0:5. Голепад в Кубке, без Ярмолюка. Видео голов

Вечером 28 октября прошли 1/8 финала Кубка английской лиги.

Брентфорд одержал разгромную победу над Гримсби, командой 4-го дивизиона, со счетом 5:0.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк не попал в заявку на матч из-за травмы.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 28 октября 2025

Гримсби – Брентфорд – 0:5

Голы: Йенсен, 22, Льюис-Поттер, 26, Нельсон, 43, Карвалью, 54 (пен), Коллинз, 75

Видео голов и обзор матча