Во вторник, 28 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги между «Гримбси» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Гримсби

В своем дивизионе команда демонстрирует достаточно неплохие результаты. За 14 игр «Гримсби» набрал 24 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 6-ю строчку турнирной таблицы Второй лиги Англии. Однако отрыв от лидера совсем мизерный – всего 2 очка. В Трофее футбольной лиги клуб облажался – за 2 игры ему не удалось завоевать ни одного очка в матчах против «Брэдфорда» и «Донкастера», из-за чего он и потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

В Кубке английской лиги «Гримсби» сенсационно выбили «МЮ» на стадии 1/32 финала, а в следующем раунде минимально одолели «Шеффилд Венздей».

Брентфорд

Несмотря на уход тренера и важных игроков пчелы выступают в этом сезоне замечательно. После 9-х туров Премьер-лиги команда имеет на счету 13 очков и занимает 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако ситуация в турнирной таблице довольно плотная – даже от топ-5 коллектив отделяет всего 3 балла.

В Кубке английской лиги лондонцы 2:0 одолели «Борнмут» и обыграли «Астон Виллу» в серии пенальти, благодаря чему и квалифицировались в 1/8 финала.

Егор Ярмолюк, к сожалению, сегодня своей команде не поможет. Украинец получил травму и был заменен на 29-й минуте предыдущей игры против Ливерпуля.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой в рамках Второй лиги еще в 2009 году. Тогда минимальную победу одержал Брентфорд.

Интересные факты

«Гримсби» забил 27 голов в текущем сезоне Второй лиги - лучший показатель среди всех команд.

«Гримсби» одержал лишь 1 победу в последних 4-х матчах.

«Брентфорд» забивал первым в 8/10 последних матчах.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.59.