Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины

28 октября началась стадия 1/8 финала Кубка Украины. Определены три четвертьфиналиста турнира.

В 1/4 финала вышли две команды Первой лиги Чернигов и Буковина Черновцы, а также представитель Второй лиги Локомотив Киев.

Всего 5 команд УПЛ участвует в 1/8 финала, причем в двух парах играют между собой. Это означает, что в четвертьфиналах будет не более трех представителей элиты. В полуфинале уже гарантированно сыграет как минимум одна команда не из УПЛ.

Центральная игра между киевским Динамо и донецким Шахтером состоится 29 октября в 18:00.

Впервые в истории на стадии 1/8 финала принимает участие аматорский клуб – Агротех Тышковка.

Противостояния состоят из одной игры. В случае ничьей после 90 минут сразу пробивается серия пенальти.

28 октября (вторник)

12:00. Чернигов – Лесное – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Романченко, 78 (пен) – Рыбалка, 90+4 (пен)

14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 2:1

Голы: Пидлепенец, 37, Стасюк, 44 – Бей, 90+2

14:30. Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0

Гол: Коновалов, 90

29 октября (среда)

12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово

14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов

18:00. Динамо Киев – Шахтер Донецк

30 октября (четверг)

12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь

17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск

