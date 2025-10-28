Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
В четвертьфиналы пробились Чернигов, Буковина Черновцы и Локомотив Киев
28 октября началась стадия 1/8 финала Кубка Украины. Определены три четвертьфиналиста турнира.
В 1/4 финала вышли две команды Первой лиги Чернигов и Буковина Черновцы, а также представитель Второй лиги Локомотив Киев.
Всего 5 команд УПЛ участвует в 1/8 финала, причем в двух парах играют между собой. Это означает, что в четвертьфиналах будет не более трех представителей элиты. В полуфинале уже гарантированно сыграет как минимум одна команда не из УПЛ.
Центральная игра между киевским Динамо и донецким Шахтером состоится 29 октября в 18:00.
Впервые в истории на стадии 1/8 финала принимает участие аматорский клуб – Агротех Тышковка.
Противостояния состоят из одной игры. В случае ничьей после 90 минут сразу пробивается серия пенальти.
Кубок Украины 2025/26
Матчи 1/8 финала, 28–30 октября
28 октября (вторник)
- 12:00. Чернигов – Лесное – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Романченко, 78 (пен) – Рыбалка, 90+4 (пен)
- 14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 2:1
Голы: Пидлепенец, 37, Стасюк, 44 – Бей, 90+2
- 14:30. Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0
Гол: Коновалов, 90
29 октября (среда)
- 12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово
- 14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов
- 18:00. Динамо Киев – Шахтер Донецк
30 октября (четверг)
- 12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь
- 17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск
Инфографика
Видеообзоры матчей
Видеотрансляции матчей
