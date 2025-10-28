Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Кубок Украины
28 октября 2025, 17:47 | Обновлено 28 октября 2025, 18:05
1304
0

Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины

В четвертьфиналы пробились Чернигов, Буковина Черновцы и Локомотив Киев

ФК Буковина

28 октября началась стадия 1/8 финала Кубка Украины. Определены три четвертьфиналиста турнира.

В 1/4 финала вышли две команды Первой лиги Чернигов и Буковина Черновцы, а также представитель Второй лиги Локомотив Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Всего 5 команд УПЛ участвует в 1/8 финала, причем в двух парах играют между собой. Это означает, что в четвертьфиналах будет не более трех представителей элиты. В полуфинале уже гарантированно сыграет как минимум одна команда не из УПЛ.

Центральная игра между киевским Динамо и донецким Шахтером состоится 29 октября в 18:00.

Впервые в истории на стадии 1/8 финала принимает участие аматорский клуб – Агротех Тышковка.

Противостояния состоят из одной игры. В случае ничьей после 90 минут сразу пробивается серия пенальти.

Кубок Украины 2025/26

Матчи 1/8 финала, 28–30 октября

28 октября (вторник)

  • 12:00. Чернигов – Лесное – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Романченко, 78 (пен) – Рыбалка, 90+4 (пен)

  • 14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 2:1

Голы: Пидлепенец, 37, Стасюк, 44 – Бей, 90+2

  • 14:30. Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0

Гол: Коновалов, 90

29 октября (среда)

  • 12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово
  • 14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов
  • 18:00. Динамо Киев – Шахтер Донецк

30 октября (четверг)

  • 12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь
  • 17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск

Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Нива Тернополь Шахтер Донецк Виктория Сумы Буковина Черновцы Нива Винница Динамо - Шахтер Ингулец Металлист 1925 выбор редакции Агробизнес Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы Локомотив Киев Агротех Тишковка ЛНЗ - Рух Лесное Феникс-Мариуполь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
