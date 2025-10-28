Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спокойная победа. Буковина пробилась в 1/4 финала Кубка Украины
Буковина
28.10.2025 14:30 – FT 2 : 1
Нива Тернополь
28 октября 2025, 16:27 | Обновлено 28 октября 2025, 16:45
Спокойная победа. Буковина пробилась в 1/4 финала Кубка Украины

Подопечные Сергея Шищенко с минимальным счетом обыграли тернопольскую Ниву

ФК Буковина

Черновицкая Буковина комфортно победила тернопольскую Ниву в матче 1/16 финала Кубка Украины, квалифицировавшись в 1/8 турнира.

Подопечные Сергея Шищенко активнее начали поединок, взяв мяч под свой контроль, но забить никак не удавалось. Имели свои моменты и ребята Юрия Вирта – тоже не хватало реализации.

Счет во встрече открыли хозяева, забив на 37-й минуте встречи. После подачи в штрафную гол в ворота тернополян забил Евгений Подлепенец, воспользовавшись суматохой в штрафной гостей. На 44 минуте игры счет удвоил Петр Стасюк, уверенно пробив в дальний угол после хорошей комбинации.

Во втором тайме команды играли в более спокойный футбол. Моменты возникали и у ворот Нивы, и у ворот Буковины, но подопечные Сергея Шищенко спокойно довели матч до комфортной победы – 2:1, хоть и пропустили уже в концовке матча от Андрея Бея Своего следующего соперника черновицкая команда узнает позже.

Кубок Украины. 1/8 финала, 28 октября.

Буковина – Нива (Тернополь) – 2:1

Голы: Подлепенец, 37, Стасюк, 44 – Бей, 90+2

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Mark4854590
Звісно все залежатиме від жереба, але вихід Буковини у фінал у поточному розіграші Кубка вже не виглядає чимось фантастичним
Pasha007
Буковина гарно виглядала,фінал не за горизонтом!!!!!Видно роботу тренера.
