Спокойная победа. Буковина пробилась в 1/4 финала Кубка Украины

Черновицкая Буковина комфортно победила тернопольскую Ниву в матче 1/16 финала Кубка Украины, квалифицировавшись в 1/8 турнира.

Подопечные Сергея Шищенко активнее начали поединок, взяв мяч под свой контроль, но забить никак не удавалось. Имели свои моменты и ребята Юрия Вирта – тоже не хватало реализации.

Счет во встрече открыли хозяева, забив на 37-й минуте встречи. После подачи в штрафную гол в ворота тернополян забил Евгений Подлепенец, воспользовавшись суматохой в штрафной гостей. На 44 минуте игры счет удвоил Петр Стасюк, уверенно пробив в дальний угол после хорошей комбинации.

Во втором тайме команды играли в более спокойный футбол. Моменты возникали и у ворот Нивы, и у ворот Буковины, но подопечные Сергея Шищенко спокойно довели матч до комфортной победы – 2:1, хоть и пропустили уже в концовке матча от Андрея Бея Своего следующего соперника черновицкая команда узнает позже.

Кубок Украины. 1/8 финала, 28 октября.

Буковина – Нива (Тернополь) – 2:1

Голы: Подлепенец, 37, Стасюк, 44 – Бей, 90+2