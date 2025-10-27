Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Нива Т. Прогноз и анонс матча Кубка Украины
Кубок Украины
Буковина
28.10.2025 14:30 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
27 октября 2025, 19:12 | Обновлено 27 октября 2025, 20:09
73
0

Буковина – Нива Т. Прогноз и анонс матча Кубка Украины

Матч начнется 28 октября в 14:30 по Киеву

27 октября 2025, 19:12 | Обновлено 27 октября 2025, 20:09
73
0
Буковина – Нива Т. Прогноз и анонс матча Кубка Украины
ФК Буковина

Во вторник, 28 октября состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины между «Буковиной» и «Нивой Т». По киевскому времени игра начнется в 14:30.

Буковина

Черновицкая команда в текущем сезоне находится в поистине огненной форме. За 13 туров Первой лиги «Буковина» набрала 35 очков из 39 возможных (единственные потери произошли в начале сезона из-за ничьих с «Агробизнесом» и «Ингульцем»), благодаря которым сейчас занимает 1-е место турнирной таблицы. От ближайшего преследователя, «Черноморца», отрыв составляет уже 4 зачетных пункта.

В 1/32 финала Кубка Украины «Буковина» 3:0 обыграла любительский «Авангард», а в следующем раунде минимально одолела львовские «Карпаты».

Нива Тернополь

Неплохие результаты демонстрирует и тернопольская команда. После 13 игр чемпионата она имеет на счету 22 балла и занимает 6-ю строчку турнирной таблицы, отставая от топ-4 на 2 зачетных пункта. Ближайшие конкуренты из Прикарпатья отстают от Нивы на 4 очка.

В Кубке Украины команда прошла «Реал-Фарму» и «СК Полтаву», дважды одолев соперников со счетом 3:0.

Личные встречи

В последних 5 официальных играх между клубами «Буковина» имеет ощутимое преимущество. На счету черновицкого коллектива 3 победы, а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

  • «Нива Тернополь» не проигрывает на выезде уже 7 игр подряд. На счету команды 4 победы и 3 ничьи.
  • «Буковина» забила 30 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.
  • Победная серия «Буковины» длится уже 13 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua
Буковина
28 октября 2025 -
14:30
Нива Тернополь
Тотал больше 2 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бетис – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Буковина Черновцы Нива Тернополь прогнозы прогнозы на футбол Кубок Украины по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Бокс | 27 октября 2025, 08:05 1
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли

Дерек считает, что Паркер набрал слишком большой вес

Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Снукер | 27 октября 2025, 06:05 10
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул

Джек Лисовски в напряженном финале в Белфасте переиграл лидера рейтинга

Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
Футбол | 27.10.2025, 20:40
Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Футбол | 27.10.2025, 09:47
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
«Мечтал об этом всю жизнь». Джек Лисовски со слезами празднует первый титул
Снукер | 27.10.2025, 13:30
«Мечтал об этом всю жизнь». Джек Лисовски со слезами празднует первый титул
«Мечтал об этом всю жизнь». Джек Лисовски со слезами празднует первый титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 7
Футбол
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 7
Бокс
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 7
Бокс
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 3
Футбол
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 3
Футбол
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем