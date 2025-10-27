Во вторник, 28 октября состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины между «Буковиной» и «Нивой Т». По киевскому времени игра начнется в 14:30.

Буковина

Черновицкая команда в текущем сезоне находится в поистине огненной форме. За 13 туров Первой лиги «Буковина» набрала 35 очков из 39 возможных (единственные потери произошли в начале сезона из-за ничьих с «Агробизнесом» и «Ингульцем»), благодаря которым сейчас занимает 1-е место турнирной таблицы. От ближайшего преследователя, «Черноморца», отрыв составляет уже 4 зачетных пункта.

В 1/32 финала Кубка Украины «Буковина» 3:0 обыграла любительский «Авангард», а в следующем раунде минимально одолела львовские «Карпаты».

Нива Тернополь

Неплохие результаты демонстрирует и тернопольская команда. После 13 игр чемпионата она имеет на счету 22 балла и занимает 6-ю строчку турнирной таблицы, отставая от топ-4 на 2 зачетных пункта. Ближайшие конкуренты из Прикарпатья отстают от Нивы на 4 очка.

В Кубке Украины команда прошла «Реал-Фарму» и «СК Полтаву», дважды одолев соперников со счетом 3:0.

Личные встречи

В последних 5 официальных играх между клубами «Буковина» имеет ощутимое преимущество. На счету черновицкого коллектива 3 победы, а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

«Нива Тернополь» не проигрывает на выезде уже 7 игр подряд. На счету команды 4 победы и 3 ничьи.

«Буковина» забила 30 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

Победная серия «Буковины» длится уже 13 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.63.