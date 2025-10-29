Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Последние минуты матча с Нивой получились нервными»
Кубок Украины
Буковина
28.10.2025 14:30 – FT 2 : 1
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
29 октября 2025, 12:11 |
100
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Последние минуты матча с Нивой получились нервными»

Наставник «Буковины» прокомментировал результат кубкового матча с «Нивой» Тернополь

29 октября 2025, 12:11 |
100
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Последние минуты матча с Нивой получились нервными»
Фк Буковина. Сергей Шищенко

В матче 1/8 финала Кубка Украины «Буковина» на своем поле принимала тернопольскую «Ниву». Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Итог матча подвел главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, каким будет ваш краткий итог кубкового противостояния с «Нивой»?

– В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в будний день пришли поддержать команду. Они гнали нас вперед, и я искренне благодарен им за эту невероятную поддержку, за те эмоции, которые мы получаем друг от друга. Это очень важно для нас, для команды, для ребят. Что касается самой игры – мы уже встречались с «Нивой» и хорошо понимали, как эта команда может действовать. В этот раз соперник сменил схему: если в чемпионате они играли больше один в один, то сегодня выбрали вариант с пятью защитниками (5-4-1), делая ставку на позиционную оборону. Мы знали, что придется раскрывать эту оборону, и благодарен ребятам, что они это сделали. Сделали уверенно на классе. Считаю, что это был наш матч – мы контролировали ход игры. Я доволен и игрой, и результатом. В конце, конечно, были эмоции, потому что после пропущенного мяча последние минуты получились нервными. Но именно за это мы и любим футбол – за эмоции, за терпение, за борьбу до последнего.

– Мог бы ход матча измениться, если бы «Нива» реализовала свой момент в начале встречи?

– Если бы мы пропустили раньше, то отыгрывались бы, но не отходили бы от своей игры. «Нива» после забитого мяча еще больше села бы в оборону – это 100%. Нам бы все равно пришлось раскрывать их оборону. У меня нет ощущения, что мы не выиграли бы этот матч. Я верю в ребят, их возможности, нашу игру и понимание того, что они делают на поле. Еще раз спасибо за самоотдачу и эмоции.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Бей (Нива Тернополь).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Стасюк (Буковина).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Буковина).
По теме:
Защитник Буковины объяснил, как команда выиграла 14 матчей подряд
Юрий ВИРТ: «Это был настоящий кубковый матч»
Виктория – Ингулец. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины по футболу Нива Тернополь Буковина Черновцы пресс-конференция Сергей Шищенко Юрий Вирт
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 07:34 0
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер

Встреча пройдет 29 октября в 18:00

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 09:17 94
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины

Первая серия «класичного» вряд ли будет зрелищной…

Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28.10.2025, 22:45
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Кубок лиги 2025/26: Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 29.10.2025, 11:55
Кубок лиги 2025/26: Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч
Кубок лиги 2025/26: Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Футбол | 28.10.2025, 16:32
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 7
Футбол
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
27.10.2025, 20:55 2
Футбол
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 3
Бокс
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 8
Бокс
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем