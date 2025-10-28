Буковина – Нива Т – 2:1. Фаворит идет дальше. Видео голов и обзор
Команды играют в 1/8 финала Кубка Украины
Черновицкая Буковина в домашнем матче принимает тернопольскую Ниву. Матч проходит в рамках 1/8 финала Кубка Украины.
Подопечные Сергея Шищенко активнее начали поединок, создав несколько моментов у ворот Ильи Ольхового, но голкипер спокойно справился с опасностью. Ребята Юрия Вирта в большинстве своем защищаются и ищут свои моменты в быстрых атаках.
Уже на 38-й минуте игры черновицкая команда воплотила свое игровое преимущество в забитый мяч. Евгений Подлепинец воспользовался суматохой в штрафной гостей и открыл счет в игре. Перед самым перерывом Буковина удвоила свое преимущество, уйдя на перерыв по комфортному счету. На 44-й минуте игры голом отличился Петр Стасюк.
Во втором тайме команды играли в более спокойный футбол. Моменты возникали и у ворот Нивы, и у ворот Буковины, но подопечные Сергея Шищенко спокойно довели матч до комфортной победы – 2:1, хоть и пропустили уже в концовке матча от Андрея Бея Своего следующего соперника черновицкая команда узнает позже.
Кубок Украины. 1/8 финала, 28 октября.
Буковина – Нива (Тернополь) – 2:1
Голы: Подлепинец, 37, Стасюк, 44 – Бей, 90+2
Видео голов и обзор
События матча
