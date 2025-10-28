Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Буковина – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют в 1/8 финала Кубка Украины

Черновицкая Буковина сыграет домашний матч против тернопольской Нивы в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.

В 1/32 финала Кубка Украины «Буковина» 3:0 обыграла любительский «Авангард», а в следующем раунде минимально одолела львовские «Карпаты».

Тернопольская Нива в нынешнем розыгрыше Кубка Украины прошла «Реал-Фарму» и «СК Полтаву», дважды одолев соперников со счетом 3:0.

Матч Буковина – Нива Т запланирована на вторник, 28 октября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.

