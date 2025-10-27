Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ

Да не должно такого быть, но такое есть. В летнее межсезонье «Борнмут» потерял (точнее, распродал) практически всю защиту, но на данном этапе бывшая команда нашего Ильи Забарного занимает второе место в чемпионате, отставая от лидера – «Арсенала» – всего на четыре пункта.

Но то ведь «Арсенал» – лучшая команда нового сезона на всем континенте, по словам главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. И вот никогда ранее не хватавший звезд с небосклона «Борнмут» идет если и не в одну ногу с «канонирами», то, во всяком случае, уступает самую малость. Как такое вообще может быть, если такого быть не должно?

Для осознания трагизма/красоты момента позволю себе напомнить, или, скорее посмаковать трансферную деятельность «вишен» нынешним летом.

Итак, основной центрбек Дин Хейсен за 62,5 миллионов евро перебрался в «Реал». Еще один основной центральный защитник Илья Забарный за 63 миллиона евро перешел в «Пари Сен-Жермен». Фланговый защитник Милош Керкез стал игроком «Ливерпуля». За венгерского оборонца «красные» заплатили «красно-черным» почти 47 миллионов. Основной в минувшем сезоне голкипер «Борнмута» Кепа Аррисабалага перебрался в «Арсенал». На этом трансфере «вишни» заработали немного – «лишь» пять миллионов фунтов стерлингов. Ну и, ко всему прочему, еще один фланговый защитник – Адам Смит – хоть и остается в команде на данный момент, однако уже не является основным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

То есть, главному тренеру «Борнмута» Андони Ираоле пришлось полностью, еще раз подчеркиваю – полностью поменять заднюю линию. «Ну, будут балансировать на грани вылета» – вот так я оценивал перспективы бывшей команды нашего Ильи Забарного перед стартом нового сезона. И насколько я не сумел попасть пальцем в небо. И ничуть не краснею, но готов извиниться и перед блестящим тренером Ираолой, и перед не менее блестящим селекционным отделом «Борнмута».

Но ведь и это еще не все изменения в составе «красно-черных», если проводить параллели с прошлым сезоном. В сезоне нынешнем Ираола полностью перекроил и опорную зону. Там теперь играют, точнее, не побоюсь этого слова, блистают Алекс Скотт и Тайлер Адамс.

Что, слишком много у меня блестящих эпитетов относительно этого клуба и этой команды? Да, есть такое. Ну, а как тут удержаться, чтобы их не хвалить? Команда, поменявшая минимум семерых игроков стартового состава, очень хороших игроков, о чем так или иначе твердят их ценники, не только не просела, не прогнулась, не посыпалась, но и откровенно стала лучше.

Конечно же, нужно в который раз отдавать должное мастерству Ираолы. Испанец потрясающе умеет раскрывать таланты, отыскивать кратчайший путь к сердцу футболиста, и уже никогда оттуда не выходить. И при этом Ираола остается апологетом прессинга. Высокого прессинга. Ну, такого, который Юрген Клопп называл «гегенпрессинг».

Нынешний «Борнмут» прессингует не хуже того знаменитого «Ливерпуля», которым руководил герр Юрген, и при этом Ираола имеет под рукой отнюдь не такой звездный состав, который был под рукой у его немецкого коллеги.

Футбол, исповедуемый Ираолой в «Борнмуте», таки не назовешь блестящим, особенно если сравнивать с тем же футболом Клоппа в «Ливерпуле», особенно в праймовом «Ливерпуле». «Борнмут» можно смело называть одной из самых «вертикальных» команд АПЛ.

Возможно, в этом кто-то может усмотреть элемент некой олдскульности, однако такой футбол дает результат. Невзирая ни на сумасшедшую текучку кадров, ни на высоченный статус оппонентов по лиге. Кстати, в минувшем сезоне «Борнмут» был лишь на подступах к топ-четверке. А сейчас, то есть, после девяти туров, команда идет второй. Наверняка многие болельщики того же «Ливерпуля» не прочь, чтобы их команда демонстрировала такой «олдскульный» футбол, позволяющий быть на высоте, не взирая на любые кадровые пертурбации.

***

Ну, а теперь обязательно нужно хвалить селекционный отдел «Борнмута» за умение оперативно подыскивать замену ушедшим звездам. Обратите внимание – даже намека не было на панику в лагере «вишен», когда они там теряли одного за другим игроков основы. Как вел, например, себя «Ньюкасл», пытающий удержаться всеми силами и средствами за Исака, и как вел себя «Борнмут». Это ведь не две, а даже три большие разницы.

На место Кепы пришел Джордже Петрович, и «последний редут» команды стал еще более надежен. Ветерана Смита на правом крыле защиты сменил молодой Алекс Хименес, арендованный у «Милана», и как минимум у испанца получается не хуже. На месте Хейсена сейчас играет Маркос Сенеси. Этот футболист не новичок. Он и раньше был в коллективе Ираолы. Более того, он был основным, но затем травмировался, и вместо него заиграл испанец. Причем заиграл так, что Сенеси хоть и оклемался от травмы, но вытеснить вчерашнего дублера из основы уже не смог.

Касательно Забарного: на его месте сейчас играет Бафоде Диаките, купленный у «Лилля» за 35 миллионов евро. При всем уважении к украинскому центрбеку, французский оборонец вряд ли хуже. Возможно, он не такой убедительный при игре на втором этаже, но с точки зрения скорости и пластики может дать фору.

Ну и, на месте левого защитника сейчас играет Адриен Трюффер. И он вряд ли чем-то уступает Керкезу. Вот так вот.

Справедливости ради нужно обязательно отметить, что свой главный атакующий актив «Борнмут» в летнее трансферное окно не продал. Хотя интерес был очень даже предметный. Речь, понятное дело, о Джастине Клюйверте, способном сыграть и форварда, и разыгрывающего, и Антуане Семеньо, выступающем на позиции левого вингера.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт и Антуан Семеньо

Вот эти двое сейчас разрывают английскую Премьер-лигу. Особенно британец, являющийся по состоянию на сейчас безоговорочно лучшим игроком «вишен». И можно не сомневаться, что в следующее летнее трансферное окно этот парень за шальные деньги уйдет как не в «Ливерпуль», так в «Манчестер Юнайтед».

А все это потому, что «Борнмут» очень грамотно строит свою клубную политику. Если раньше этот клуб подбирал за британскими грандами то, что у них плохо лежало, и при этом порой удавалось проворачивать крутые сделки, как, например, истории с Соланке, Аке или Рамсдейлом, то теперь подобные «операции» поставлены на поток. Они стали регулярными. А регулярными они стали, в первую очередь потому, что «Борнмут» вышел в поисках талантов, которых можно затем выгодно перепродать, на международный рынок. И не только вышел, но и преуспел.

Умение не только грамотно планировать, но и рисковать – вот еще одна отличительная черта нынешнего «Борнмута». Забарным интересовался и «Тоттенхэм», но «шпоры» побоялись заплатить «Динамо» больше 20 млн. А вот «Борнмут» не побоялся заплатить почти 23 миллиона. Какой получился навар – было сказано выше. Керкеза у АЗ взяли за 18 миллионов, продали дороже в два с половиной раза. Хейсена у «Юве» брали за 15 миллионов, продали – в четыре раза дороже. И можно не сомневаться, что следующим летом, а может даже и в зимнее межсезонье, Семеньо и компания уйдут с молотка за очень некислые суммы.

Но на смену лидерам, вчерашним, сегодняшним и завтрашним, у «Борнмута» обязательно найдется в «закромах» достойная замена. Потому что этот клуб дружит со своей головой, и не шарахается из стороны в сторону.