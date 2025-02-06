Меня зовут Клюйверт. Джастин Клюйверт

Джастин Клюйверт, сын легендарного футболиста «Аякса» и «Барселоны» Патрика Клюйверта, с детства мечтал стать теннисистом. Однако какой там теннис, если вокруг только и разговоров, что о футболе.

Окромя именитого отца, практически все братья Джастина выбрали футбольную стезю. Хотя в этой связи нужно копать глубже. То есть, начинать еще с деда Джастина, отца Патрика, – Кеннета Клюйверта, который в свое время добился неплохих результатов в профессиональном футболе, сыграв несколько матчей и за национальную сборную Нидерландов.

Три брата Джастина Клюйверта тоже так или иначе связаны с футболом. Самый старший, Квинси, играет в голландской аматорской лиге. Рубена Клюйверта судьба забросила в чемпионат Португалии. Там он защищает цвета «Каза Пия».

Ну, и самый младший отпрыск Патрика – Шейн Клюйверт – играет за молодежную команду «Барселоны». Именно Шейну пророчили повторение славного отцовского пути. Это уже тогда пророчили, когда футбольная молва разочаровалась в Джастине Клюйверте – уникальном таланте, который очень рано зажег, но так же рано и угас. Как тогда казалось.

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Но звезда Джастина Клюйверта не угасла. Наоборот, засияла с новой силой. И на данный момент, то есть, с начала нынешнего года, форвард «Борнмута» является одним из самых результативных футболистов топовой европейской пятерки чемпионатов.

Хотя действительно, пару лет назад на талантливом парне Джастине Клюйверте многие успели поставить крест.

Джастин, как и его отец, очень рано заиграл на высоком уровне. Он уже в 17 лет дебютировал в первой команде «Аякса». Собственно, Патрик Клюйверт тоже дебютировал за амстердамский клуб в 17 лет. Но на момент дебюта Джастин оказался моложе своего отца на целых 176 дней.

ФК Аякс. Джастин Клюйверт с отцом

Джастину удалось переплюнуть своего знаменитого отца еще по одному важному показателю. В 18 лет Клюйверт-младший отличился хет-триком за «Аякс». Клюйверт-старший никогда не забивал в одной игре три мяча, выступая за «красно-белых».

В том же, 2018 году, Джастин Клюйверт стал третьим в номинации «лучший молодой футболист мира», проиграв конкуренцию лишь Пулишичу и Мбаппе.

Кто знает, как бы сложилась дальнейшая карьера молодого таланта, если бы он не решился перебраться в «Рому». Патрик долго отговаривал сына от переезда в Рим. Отговаривал потому, что боялся, что его молодой отпрыск не совладает с акклиматизацией на новом месте, и провалится.

Но Джастин не послушал отца. И на гребне волны залетел в серию А.

Однако там парня ожидал звонкий провал. И мытарства по арендам. Сначала – в «Лейпциге», затем – в «Ницце». А потом в «Валенсии». Везде, где он играл, ему удавалось отличаться забитыми мячами. Но, на беду Джастина, этих забитых мячей было мало. От него ждали значительно большего.

В «Рому» Джастин Клюйверт так и не вернулся. Римляне продали его в «Борнмут». Продали в два раза дешевле, нежели пять лет назад купили у «Аякса».

И надо было такому случиться, что именно в составе скромного английского коллектива Джастин снова начал демонстрировать свой высокий уровень. И футбольная молва, успевшая поставить жирный крест на карьере нидерландского таланта, родившегося в Барселоне, поспешила реанимировать его карьеру.

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Точнее, это сам Джастин ее реанимировал. Хотя и в «Борнмуте» Клюйверт-младший начинал не слишком рьяно. Всего шесть забитых мячей в первом сезоне за «вишен» – так себе статистика.

Однако, во многом такие неубедительные цифры связаны с тем, что Джастину в «Борнмуте» пришлось менять игровую позицию. Его «родное» амплуа – левофланговый вингер/форвард. А в команде Андони Ираолы Джастин переквалифицировался в центрального нападающего/поднападающего.

Переквалификация проходила болезненно, но по факту нужно признать, что она того стоила. В нынешнем сезоне именно Джастин Клюйверт – главное действующее лицо «вишен» в атаке. Ну, как наш Илья Забарный – в обороне.

До нового года в активе Джастина было шесть забитых мячей и две результативные передачи. А лишь за январь 2025-го Клюйверт-младший серьезно улучшил свою статистику, установив при этом сразу два рекорда.

Началось все с крутой победы «Борнмута» в Кубке Англии. «Вишни» покуражились, разбив «Вест Бромвич» – 5:1. На счету Джастина – один гол и одна результативная передача.

А дальше Джастин продолжил огорчать голкиперов и в чемпионате Англии. Сначала забил на выезде «Челси». Один мяч. С пенальти. А уже в следующей игре – против «Ньюкасла», за который, кстати, выступал его отец, – Клюйверт-младший забил сразу три мяча. И при этом сделал один ассист.

Таким образом, Джастин и установил свои рекорды, о чем было сказано выше. Ему удалось оформить сразу два хет-трика за один сезон. Ранее в «Борнмуте» никто подобной прытью не отличался.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт

Интересно, что первый хет-трик Джастин оформил в ворота «Вулверхэмптона» прошлой осенью. И все три мяча были забиты им с пенальти. Тоже рекорд.

Затем отметился Джастин и в воротах сенсационного «Ноттингем Форест», забив один из пяти мячей «Борнмута». Плюс результативная передача.

Получилось в итоге так, что всего за четыре матча в нынешнем году Джастин Клюйверт совершил больше результативных действий, нежели в осенней части сезона.

Он в отличной форме в свои 25 лет. Впервые после ухода из «Аякса» о Джастине Клюйверте заговорили с восхищением. Спустя долгих для него шестm лет Джастин Клюйверт вернулся в национальную сборную Нидерландов.

А там, чем черт не шутит, сбудется и еще одна мечта Клюйверта-младшего – сыграть за «Барселону».

Хотя, в отличие от своего отца, он не против поиграть и за «Реал». А почему бы и нет?