Яркая дуэль. Гол Бензема выбил команду Роналду из Кубка Саудовской Аравии
Аль-Иттихад переиграл Аль-Наср в матче 1/8 финала со счетом 2:1
В матче 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии Аль-Иттихад одержал выездную победу над клубом Аль-Наср со счетом 2:1.
На 15-й минуте знаменитый француз Карим Бензема открыл счет после передачи Муссы Диаби.
Хозяева быстро восстановили равновесие. На 30-й минуте точно пробил Анжело Габриэл.
Однако еще до перерыва гости снова вышли вперед: на 45+2-й минуте отличился Уссем Ауар.
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду отыграл за Аль-Наср весь матч.
Аль-Наср выбыл из Кубка, а Аль-Иттихад прошел в четвертьфинал турнира.
Также в 1/4 финала вышел Аль-Хиляль после победы над клубом Аль-Ахдуд, гол забил Маркос Леонардо на 45+3 минуте с пенальти.
Решил задачу и Аль-Ахли, разгромив Аль-Батин (3:0) благодаря автоголу соперников и забитым мячам Фираса Аль-Бурайкана и Айвена Тоуни.
Кубок Саудовской Аравии
1/8 финала, 28 октября 2025
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 1:2
Голы: Анжело Габриэл, 30 – Карим Бензема, 15, Уссем Ауар, 45+2
Все результаты 1/8 финала
- 27.10. 16:35. Аль-Халидж – Аль-Таавун – 1:1 (пен. 5:3)
- 27.10. 16:35. Аль-Фатех – Аль-Рияд – 2:0
- 27.10. 17:00. Аль-Холуд – Аль-Наджма – 1:0 (д.в.)
- 27.10. 20:00. Аль-Батин – Аль-Ахли – 0:3
- 28.10. 16:35. Аль-Кадисия – Аль-Хазем – 3:1
- 28.10. 16:50. Аль-Шабаб – Аль-Зульфи – 1:0
- 28.10. 17:10. Аль-Ахдуд – Аль-Хиляль – 0:1
- 28.10. 20:00. Аль-Наср – Аль-Иттихад – 1:2
ВИДЕО. Гол Карима Бензема в ворота команды Криштиану Роналду
