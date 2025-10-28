Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Яркая дуэль. Гол Бензема выбил команду Роналду из Кубка Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
28 октября 2025, 22:05 | Обновлено 28 октября 2025, 23:16
Яркая дуэль. Гол Бензема выбил команду Роналду из Кубка Саудовской Аравии

Аль-Иттихад переиграл Аль-Наср в матче 1/8 финала со счетом 2:1

28 октября 2025, 22:05 | Обновлено 28 октября 2025, 23:16
Яркая дуэль. Гол Бензема выбил команду Роналду из Кубка Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бензема та Роналду

В матче 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии Аль-Иттихад одержал выездную победу над клубом Аль-Наср со счетом 2:1.

На 15-й минуте знаменитый француз Карим Бензема открыл счет после передачи Муссы Диаби.

Хозяева быстро восстановили равновесие. На 30-й минуте точно пробил Анжело Габриэл.

Однако еще до перерыва гости снова вышли вперед: на 45+2-й минуте отличился Уссем Ауар.

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду отыграл за Аль-Наср весь матч.

Аль-Наср выбыл из Кубка, а Аль-Иттихад прошел в четвертьфинал турнира.

Также в 1/4 финала вышел Аль-Хиляль после победы над клубом Аль-Ахдуд, гол забил Маркос Леонардо на 45+3 минуте с пенальти.

Решил задачу и Аль-Ахли, разгромив Аль-Батин (3:0) благодаря автоголу соперников и забитым мячам Фираса Аль-Бурайкана и Айвена Тоуни.

Кубок Саудовской Аравии

1/8 финала, 28 октября 2025

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 1:2

Голы: Анжело Габриэл, 30 – Карим Бензема, 15, Уссем Ауар, 45+2

Все результаты 1/8 финала

  • 27.10. 16:35. Аль-Халидж – Аль-Таавун – 1:1 (пен. 5:3)
  • 27.10. 16:35. Аль-Фатех – Аль-Рияд – 2:0
  • 27.10. 17:00. Аль-Холуд – Аль-Наджма – 1:0 (д.в.)
  • 27.10. 20:00. Аль-Батин – Аль-Ахли – 0:3
  • 28.10. 16:35. Аль-Кадисия – Аль-Хазем – 3:1
  • 28.10. 16:50. Аль-Шабаб – Аль-Зульфи – 1:0
  • 28.10. 17:10. Аль-Ахдуд – Аль-Хиляль – 0:1
  • 28.10. 20:00. Аль-Наср – Аль-Иттихад – 1:2

ВИДЕО. Гол Карима Бензема в ворота команды Криштиану Роналду

Фотогалерея

Карим Бензема Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Уссем Ауар Мусса Диаби Анжело Габриэл Маркос Леонардо Фирас Аль-Бурайкан Айвен Тоуни
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
