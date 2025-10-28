Вечером 28 октября прошел матч 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» одержал выездную победу над клубом «Аль-Наср» со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.

На 15-й минуте знаменитый француз Карим Бензема забил гол после передачи Муссы Диаби.

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду отыграл за «Аль-Наср» весь матч.

Кубок Саудовской Аравии

1/8 финала, 28 октября 2025

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 1:2

Голы: Анжело Габриэл, 30 – Карим Бензема, 15, Уссем Ауар, 45+2

ВИДЕО. Как Бензема разбил надежды Роналду выиграть саудовский кубок