Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Бензема разбил надежды Роналду выиграть саудовский кубок
Саудовская Аравия
28 октября 2025, 22:21 | Обновлено 28 октября 2025, 22:53
ВИДЕО. Как Бензема разбил надежды Роналду выиграть саудовский кубок

Французский форвард забил за Аль-Иттихад в ворота клуба Аль-Наср

ВИДЕО. Как Бензема разбил надежды Роналду выиграть саудовский кубок
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 октября прошел матч 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» одержал выездную победу над клубом «Аль-Наср» со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 15-й минуте знаменитый француз Карим Бензема забил гол после передачи Муссы Диаби.

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду отыграл за «Аль-Наср» весь матч.

Кубок Саудовской Аравии

1/8 финала, 28 октября 2025

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 1:2

Голы: Анжело Габриэл, 30 – Карим Бензема, 15, Уссем Ауар, 45+2

Николай Степанов
