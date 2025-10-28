ВИДЕО. Цыганков забил гол с ассиста Ваната за Жирону в матче Кубка Испании
Виктор отличился на 103-й минуте поединка 1/64 финала против команды Констанция
Украинский вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков отличился забитым голом в матче 1/64 финала Кубка Испании против команды Констанция.
Цыганков поразил ворота соперников на 103-й минуте. Ассист на него отдал еще один представитель Украины в составе каталонцев – Владислав Ванат.
Цыганков сделал счет 2:1 в пользу Жироны. В основное время за жиронцев отличился Кристиан Стуани, а у хозяев забил Жоан Сосиас.
Для Цыганкова этот гол стал первым в футболке Жироны с 1 марта 2025 года, когда он поразил ворота Сельты в матче 26-го тура Ла Лиги 2024/25.
⚽️ 103' GOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAA! GOOOOOOOOL DE TSYGANKOV!@CEConstancia 1-2 Girona FC#ConstànciaGirona pic.twitter.com/ho4ahiNj36— Girona FC (@GironaFC) October 28, 2025
