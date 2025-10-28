Украинский вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков отличился забитым голом в матче 1/64 финала Кубка Испании против команды Констанция.

Цыганков поразил ворота соперников на 103-й минуте. Ассист на него отдал еще один представитель Украины в составе каталонцев – Владислав Ванат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цыганков сделал счет 2:1 в пользу Жироны. В основное время за жиронцев отличился Кристиан Стуани, а у хозяев забил Жоан Сосиас.

Для Цыганкова этот гол стал первым в футболке Жироны с 1 марта 2025 года, когда он поразил ворота Сельты в матче 26-го тура Ла Лиги 2024/25.

❗️ ВИДЕО. Цыганков забил гол с ассиста Ваната за Жирону в матче Кубка Испании