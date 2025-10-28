Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Цыганков забил гол с ассиста Ваната за Жирону в матче Кубка Испании
Кубок Испании
28 октября 2025, 22:23 | Обновлено 28 октября 2025, 22:59
1

Виктор отличился на 103-й минуте поединка 1/64 финала против команды Констанция

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков отличился забитым голом в матче 1/64 финала Кубка Испании против команды Констанция.

Цыганков поразил ворота соперников на 103-й минуте. Ассист на него отдал еще один представитель Украины в составе каталонцев – Владислав Ванат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цыганков сделал счет 2:1 в пользу Жироны. В основное время за жиронцев отличился Кристиан Стуани, а у хозяев забил Жоан Сосиас.

Для Цыганкова этот гол стал первым в футболке Жироны с 1 марта 2025 года, когда он поразил ворота Сельты в матче 26-го тура Ла Лиги 2024/25.

видео голов и обзор Владислав Ванат Жирона Констанция Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Диванний Експерт
А де відео на Спорт.уа??????😡🤬
