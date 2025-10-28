ВИДЕО. Вышел и забил. Богдан Попов оформил гол за Эмполи в ворота Сампдории

28 октября 2025 года в матче 10-го тура итальянской Серии B Эмполи принимал Сампдорию.

Команды обменялись голами и поединок завершился вничью (1:1).

Украинский полузащитник Богдан Попов вышел на замену на 73-й минуте и открыл счет на 77-й минуте. Это уже его 5-й гол за Эмполи в текущем чемпионате.

Однако уже через три минуты гости сравняли счет благодаря Марвину Куни, и игра завершилась мирным итогом (1:1).

Эмполи имеет 11 очков и занимает 12-е место, а Сампдория находится в зоне вылета с 7 пунктами.

Серия B. 10-й тур, 28 жовтня 2025

Эмполи – Сампдория – 1:1

Голы: Богдан Попов, 77 – Марвин Куни, 80

Турнирная таблица Серии B