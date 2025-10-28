ВИДЕО. Вышел и забил. Богдан Попов оформил гол за Эмполи в ворота Сампдории
Матч 10-го тура итальянской Серии B закончился миром со счетом 1:1
28 октября 2025 года в матче 10-го тура итальянской Серии B Эмполи принимал Сампдорию.
Команды обменялись голами и поединок завершился вничью (1:1).
Украинский полузащитник Богдан Попов вышел на замену на 73-й минуте и открыл счет на 77-й минуте. Это уже его 5-й гол за Эмполи в текущем чемпионате.
Однако уже через три минуты гости сравняли счет благодаря Марвину Куни, и игра завершилась мирным итогом (1:1).
Эмполи имеет 11 очков и занимает 12-е место, а Сампдория находится в зоне вылета с 7 пунктами.
Серия B. 10-й тур, 28 жовтня 2025
Эмполи – Сампдория – 1:1
Голы: Богдан Попов, 77 – Марвин Куни, 80
Турнирная таблица Серии B
