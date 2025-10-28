Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вышел и забил. Богдан Попов оформил гол за Эмполи в ворота Сампдории
Италия
28 октября 2025, 23:29 | Обновлено 29 октября 2025, 00:39
614
0

ВИДЕО. Вышел и забил. Богдан Попов оформил гол за Эмполи в ворота Сампдории

Матч 10-го тура итальянской Серии B закончился миром со счетом 1:1

28 октября 2025, 23:29 | Обновлено 29 октября 2025, 00:39
614
0
ВИДЕО. Вышел и забил. Богдан Попов оформил гол за Эмполи в ворота Сампдории
ФК Эмполи. Богдан Попов

28 октября 2025 года в матче 10-го тура итальянской Серии B Эмполи принимал Сампдорию.

Команды обменялись голами и поединок завершился вничью (1:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский полузащитник Богдан Попов вышел на замену на 73-й минуте и открыл счет на 77-й минуте. Это уже его 5-й гол за Эмполи в текущем чемпионате.

Однако уже через три минуты гости сравняли счет благодаря Марвину Куни, и игра завершилась мирным итогом (1:1).

Эмполи имеет 11 очков и занимает 12-е место, а Сампдория находится в зоне вылета с 7 пунктами.

Серия B. 10-й тур, 28 жовтня 2025

Эмполи – Сампдория – 1:1

Голы: Богдан Попов, 77 – Марвин Куни, 80

Турнирная таблица Серии B

По теме:
Супербитва Франции и Германии. Определены финалисты Лиги наций
Аталанта – Милан – 1:1. Лукман и Риччи. Видео голов и обзор матча
Первый ассист Кевина. Фулхэм в серии пенальти вышел в 1/4 финала Кубка лиги
Богдан Попов Сампдория Эмполи чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28 октября 2025, 17:47 7
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины

В четвертьфиналы пробились Чернигов, Буковина и Локомотив

В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
Футбол | 28 октября 2025, 15:17 51
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится

Киевляне начали задумываться об увольнении тренера

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 28.10.2025, 11:12
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Футбол | 29.10.2025, 00:06
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Бокс | 28.10.2025, 09:25
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
28.10.2025, 19:40 6
Бокс
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
27.10.2025, 00:10
Футбол
ЧИСОРА – о бое Усик – Уордли: «Его разобьют наголову в этом бою»
ЧИСОРА – о бое Усик – Уордли: «Его разобьют наголову в этом бою»
27.10.2025, 03:44
Бокс
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем