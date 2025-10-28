Свитолина выиграла награду Heart Award за выступление в финале КБДК-2025

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла награду Heart Award за выступления в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Награда Heart Award вручается теннисистке, которая достойно представляла свою страну, проявила исключительное мужество на корте и продемонстрировала исключительную преданность команде во время матчей КБДК.

В середине сентября Свитолина в составе сборной Украины сыграла в финальном турнире КБДК-2025 в Шэньчжэне. Сине-желтые переиграли Испанию 2:0, а Элина в трех сетах одолела Паулу Бадосу (5:7, 6:2, 7:5). В полуфинале украинки уступили Италии 1:2, Свитолина не сумела справиться с Жасмин Паолини (6:3, 4:6, 4:6).

Свитолина во второй раз в 2025 году выиграла награду Heart Award. В апреле она стала ее обладательницей по итогам Квалификации неофициального чемпионата мира по теннису.

Элина получит 10 тысяч долларов, которые направит в свой благотворительный фонд:

«Для меня большая честь получить награду Billie Jean King Cup Finals Heart Award. Это очень много значит для меня, потому что отражает дух и единство нашей украинской команды, а также невероятную поддержку от всех вас. Спасибо всем, кто голосовал и поддерживал меня.

Я пожертвую приз в размере 10 000 долларов Фонду Элины Свитолиной, чтобы помочь следующему поколению молодых теннисистов и продолжить нашу программу, которая дает детям надежду через спорт».