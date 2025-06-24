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Кубок Билли Джин Кинг
24 июня 2025, 23:38 | Обновлено 24 июня 2025, 23:43
475
0

Элина Свитолина стала обладателем награды Gainbridge Heart Award КБДК-2025

Первая ракетка Украины набрала 33% голосов

24 июня 2025, 23:38 | Обновлено 24 июня 2025, 23:43
475
0
Элина Свитолина стала обладателем награды Gainbridge Heart Award КБДК-2025
Instagram. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина по итогам голосования болельщиков стала обладателем награды Heart Award Кубка Билли Джин Кинг 2025, спонсируемого компанией Gainbridge.

Награда Heart Award вручается теннисисткам, которые с честью представляют свою страну, демонстрируют выдающееся мужество на корте и исключительную преданность команде во время матчей Кубка Билли Джин Кинг.

Набрав 33% голосов, Свитолина опередила Бернарду Перу (США, 27%), Сонай Картал (Великобритания, 20%), Викторию Мбоко (Канада, 13%) и Эну Шибахару (Япония, 7%), впервые в карьере завоевав этот титул.

Во время апрельского квалификационного этапа в Радоме (Польша) 30-летняя теннисистка помогла сборной Украины впервые в истории пробиться в финальную стадию турнира, обыграв швейцарку Жиль Тайхманн со счетом 6:4, 6:2. Ранее в той же неделе она также победила польку Майю Хвалиньску.

Победа над представительницей Швейцарии стала для Свитолиной 17-й в одиночных матчах Кубка Билли Джин Кинг, благодаря чему она догнала Елену Татаркову по количеству таких побед – это рекорд для сборной Украины.

Элина стала третьей украинкой, получившей эту награду с момента ее основания в 2009 году. До нее это удавалось Ангелине Калининой (на стадии плей-офф в 2023 году) и Катерине Бондаренко (в 2016 году в группе Европа/Африка I).

Сборная Украины проведет матч против Испании в финальной стадии турнира в Шэньчжэне 17 сентября. Составы команд должны быть объявлены до 21 июля.

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Кубок Билли Джин Кинг Элина Свитолина Heart Award Бернарда Пера Сонай Картал Эна Шибахара
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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