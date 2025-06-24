Элина Свитолина стала обладателем награды Gainbridge Heart Award КБДК-2025

Первая ракетка Украины Элина Свитолина по итогам голосования болельщиков стала обладателем награды Heart Award Кубка Билли Джин Кинг 2025, спонсируемого компанией Gainbridge.

Награда Heart Award вручается теннисисткам, которые с честью представляют свою страну, демонстрируют выдающееся мужество на корте и исключительную преданность команде во время матчей Кубка Билли Джин Кинг.

Набрав 33% голосов, Свитолина опередила Бернарду Перу (США, 27%), Сонай Картал (Великобритания, 20%), Викторию Мбоко (Канада, 13%) и Эну Шибахару (Япония, 7%), впервые в карьере завоевав этот титул.

Во время апрельского квалификационного этапа в Радоме (Польша) 30-летняя теннисистка помогла сборной Украины впервые в истории пробиться в финальную стадию турнира, обыграв швейцарку Жиль Тайхманн со счетом 6:4, 6:2. Ранее в той же неделе она также победила польку Майю Хвалиньску.

Победа над представительницей Швейцарии стала для Свитолиной 17-й в одиночных матчах Кубка Билли Джин Кинг, благодаря чему она догнала Елену Татаркову по количеству таких побед – это рекорд для сборной Украины.

Элина стала третьей украинкой, получившей эту награду с момента ее основания в 2009 году. До нее это удавалось Ангелине Калининой (на стадии плей-офф в 2023 году) и Катерине Бондаренко (в 2016 году в группе Европа/Африка I).

Сборная Украины проведет матч против Испании в финальной стадии турнира в Шэньчжэне 17 сентября. Составы команд должны быть объявлены до 21 июля.