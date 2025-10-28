Олейникова успешно стартовала на турнире WTA 125 в Колумбии
Александра переиграла Екатерину Горгодзе в 1/16 финала соревнований в Кали
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Кали, Колумбия.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе (WTA 189) за 1 час и 41 минуту.
WTA 125 Кали. Грунт, 1/16 финала
Александра Олейникова (Украина) [6] – Екатерина Горгодзе (Грузия) – 7:6 (7:5), 6:3
Олейникова и Горгодзе провели первое очное противостояние.
Во втором круге соревнований в Колумбии Александра сыграет против аргентинки Ясмин Ортеци (WTA 247).
На прошлой неделе Олейникова выступила на турнире идентичной категории во Флорианополисе, где добралась до полуфинала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Киевляне начали задумываться об увольнении тренера