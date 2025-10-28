Олейникова успешно стартовала на турнире WTA 125 в Колумбии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Кали, Колумбия.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе (WTA 189) за 1 час и 41 минуту.

WTA 125 Кали. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) [6] – Екатерина Горгодзе (Грузия) – 7:6 (7:5), 6:3

Олейникова и Горгодзе провели первое очное противостояние.

Во втором круге соревнований в Колумбии Александра сыграет против аргентинки Ясмин Ортеци (WTA 247).

На прошлой неделе Олейникова выступила на турнире идентичной категории во Флорианополисе, где добралась до полуфинала.