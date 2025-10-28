Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова успешно стартовала на турнире WTA 125 в Колумбии
Олейникова успешно стартовала на турнире WTA 125 в Колумбии

Александра переиграла Екатерину Горгодзе в 1/16 финала соревнований в Кали

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Кали, Колумбия.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе (WTA 189) за 1 час и 41 минуту.

WTA 125 Кали. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) [6] – Екатерина Горгодзе (Грузия) – 7:6 (7:5), 6:3

Олейникова и Горгодзе провели первое очное противостояние.

Во втором круге соревнований в Колумбии Александра сыграет против аргентинки Ясмин Ортеци (WTA 247).

На прошлой неделе Олейникова выступила на турнире идентичной категории во Флорианополисе, где добралась до полуфинала.

Екатерина Горгодзе Александра Олейникова WTA Кали
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Головний підсумок сезону для Саші: за результат проти гравчинь 150+ принаймні на грунті можна не хвилюватися.
Ответить
0
