Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова в трехчасовой борьбе проиграла полуфинал турнира в Бразилии
WTA
26 октября 2025, 02:20
84
0

Александра уступила Юлии Грабер и не сумела выйти в финал WTA 125 во Флорианополисе

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 во Флорианополисе, Бразилия.

В полуфинале украинка в трех сетах проиграла представительнице Австрии Юлии Грабер (WTA 109) за 3 часа и 6 минут.

WTA 125 Флорианополис. Грунт, 1/2 финала

Александра Олейникова (Украина) [8] – Юлия Грабер (Австрия) [5] – 6:3, 6:7 (4:7), 6:7 (1:7)

В решающей партии Александра побеждала 4:2 (15:0) с одним брейком, но упустила преимущество. До тай-брейка Олейникова отыграла три матчбола на приеме, однако довести камбек до конца так и не сумела.

Александра провела третий полуфинал на соревнованиях категории WTA 125 и потерпела второе поражение. Во Флорианополисе украинка успела обыграть Луизину Джованнини, Хулию Риеру и Панну Удварди.

Грабер в финале Флорианополиса поборется против француженки Кароль Монне (WTA 205).

WTA Флорианополис Александра Олейникова Юлия Грабер
Даниил Агарков
