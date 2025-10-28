Украинский форвард Жироны Владислав Ванат забил гол в ворота команды Констанция в матче 1/64 финала Кубка Испании.

Ванат сделал счет 3:1 в пользу каталонцев на 108-й минуте поединка. Владислав на 103-й также отметился ассистом на Виктора Цыганкова.

Владислав проводит восьмой матч в футболе Жироны. Летом он перебрался в испанский клуб из киевского Динамо. Теперь у Ваната в активе 3 гола и 1 результативная передача.

Помимо Ваната и Цыганкова, в поединке с Констанцией играет еще один представитель Украины – Владисла Крапивцов. Он вышел на поле в стартовом составе и пока что пропустил один мяч.

❗️ ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции