ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
Владислав отличился голом на 108-й минуте поединка 1/64 финала Кубка Испании
Украинский форвард Жироны Владислав Ванат забил гол в ворота команды Констанция в матче 1/64 финала Кубка Испании.
Ванат сделал счет 3:1 в пользу каталонцев на 108-й минуте поединка. Владислав на 103-й также отметился ассистом на Виктора Цыганкова.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Владислав проводит восьмой матч в футболе Жироны. Летом он перебрался в испанский клуб из киевского Динамо. Теперь у Ваната в активе 3 гола и 1 результативная передача.
Помимо Ваната и Цыганкова, в поединке с Констанцией играет еще один представитель Украины – Владисла Крапивцов. Он вышел на поле в стартовом составе и пока что пропустил один мяч.
❗️ ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
⚽️ 107' GOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAA! GOOOOOOOOL DE VANAT!@CEConstancia 1-3 Girona FC#ConstànciaGirona pic.twitter.com/51k6JE0rVU— Girona FC (@GironaFC) October 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дубинчак, Биловар, Шапаренко находятся в лазарете, участие Волошина – под вопросом
Артем не планирует покидать «Рому»