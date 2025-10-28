Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
28 октября 2025, 22:29 | Обновлено 28 октября 2025, 23:03
ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции

Владислав отличился голом на 108-й минуте поединка 1/64 финала Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский форвард Жироны Владислав Ванат забил гол в ворота команды Констанция в матче 1/64 финала Кубка Испании.

Ванат сделал счет 3:1 в пользу каталонцев на 108-й минуте поединка. Владислав на 103-й также отметился ассистом на Виктора Цыганкова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Владислав проводит восьмой матч в футболе Жироны. Летом он перебрался в испанский клуб из киевского Динамо. Теперь у Ваната в активе 3 гола и 1 результативная передача.

Помимо Ваната и Цыганкова, в поединке с Констанцией играет еще один представитель Украины – Владисла Крапивцов. Он вышел на поле в стартовом составе и пока что пропустил один мяч.

❗️ ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции

Кубок лиги. Экс-игрок Шахтера Кевин впервые сделал ассист за Фулхэм
Цыганков забил 14-й гол за Жирону, гол+пас от Ваната
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор Констанция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
