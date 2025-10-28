Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обмен ударами в Бухаресте. Женские сборные Украины и Румынии сыграли вничью
Товарищеские матчи
28 октября 2025, 19:35 | Обновлено 28 октября 2025, 19:48
Обмен ударами в Бухаресте. Женские сборные Украины и Румынии сыграли вничью

У сине-желтой команды гол забила Любовь Шматко

Обмен ударами в Бухаресте. Женские сборные Украины и Румынии сыграли вничью
УАФ

Женская сборная Украины провела второй октябрьский товарищеский матч, сыграв вничью с Румынией в Бухаресте (1:1).

Поединок проходил 28 октября на поле соперниц и стал очередной проверкой для команды Владимира Пятенко, которая несколькими днями ранее одержала победу над Словакией (2:1).

Начало игры прошло в равной борьбе. Обе сборные действовали осторожно, сосредоточившись на обороне. Лучший момент в первом тайме была у Николь Козловой, однако ее мощный удар с средней дистанции парировала вратарь хозяйок поля.

После перерыва украинки активизировались и создали несколько опасных моментов. Сначала Ольга Овдийчук не сумела реализовать выход один на один после передачи от Анны Петрик, а затем Николь Козлова вновь заставила вступить в игру голкипера команды Румынии.

Преимущество гостей воплотилось в забитый мяч на 80-й минуте. После подачи с углового Яна Котик выиграла верховую борьбу и скинула мяч на Шматко, которая в падении головой отправила его в сетку.

Однако уже через три минуты румынки сравняли счет. Кармен Марку замкнула навес с фланга точным ударом головой. После этого обе команды имели еще по нескольку шансов, но больше забитых мячей зрители не увидели.

Товарищеский матч женских сборных

28 октября. Бухарест. Стадион «Конкордия Кяжна»

Румыния – Украина – 1:1 (0:0)

Голы: Марку, 83 – Шматко, 80

Румыния: Паралюце (Чампеа, 73), Фицай (к), А. Станчу, Геред, Никоаре, Йордокюши, Херцег (Ботое, 64), Чолаку (Антал, 84), Балачеану (Владулеску, 84), И. Станчу (Иенован, 64), Крап (Марку, 73). Тренер: Массимо Педраццини.

Украина: Боклач, Котик, Шматко, Шайнюк, Басанская (Купьяк, 70), Петрик, Семкив (Заборовец, 78), Овдийчук (к) (Радионова, 70), Глущенко (Кунина, 78), Козлова (Савка, 89), Кравчук (Малахова, 89). Тренер: Владимир Пятенко.

Предупреждения: Фицай, 32, Станчу, 77 – Басанская, 64, Семкив, 66

Арбитр: Хелена Гобиле (Румыния)

Видеозапись матча

Фотогалерея

женская сборная Украины по футболу товарищеские матчи женская сборная Румынии по футболу Владимир Пятенко Румыния - Украина Любовь Шматко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
