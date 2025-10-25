Победа в Словакии. Женская сборная Украины выиграла товарищеский матч

Вечером 25 октября в словацком городе Сенец женская сборная Украины провела товарищеский матч против хозяек поля – команды Словакии.

Начало встречи прошло под диктовку украинской команды. Уже на 14-й минуте Никол Козлова воспользовалась ошибкой словачек в штрафной площади: первым касанием подработала мяч, а вторым точно пробила в ворота (1:0).

Хозяйки быстро сравняли счет. На 22-й минуте капитан Словакии Миколаева без помех пробила издали – мяч попал точно в верхний угол ворот (1:1).

До перерыва украинки не снижали активности, создав несколько опасных моментов. На 38-й минуте Козлова снова взяла игру на себя, а Войтекова, пытавшаяся остановить нападающую руками, получила удаление. Пенальти исполнила опытная Ольга Басанская – мяч полетел над стенкой в незащищенный угол, и Украина снова вышла вперед (2:1).

Во втором тайме сине-желтые продолжали контролировать игру и имели несколько шансов удвоить преимущество. В частности, на 67-й минуте удар головой Овдийчук отразила вратарь Словакии, а Семкив первой подбежала на добивание, но Фишерова снова заблокировала удар.

Второй тайм завершился без голов, итоговый счет – 2:1 в пользу Украины. Следующий товарищеский матч подопечные Владимира Пятенко проведут 28 октября в Бухаресте против Румынии на стадионе «Конкордия Кяжна». Начало встречи – в 17:30 по киевскому времени.

Товарищеский матч женских сборных

25 октября. Сенец (Словакия). «Сенец»

Словакия – Украина – 1:2 (1:2)

Голы: Миколаева, 22 – Козлова, 14, Басанская, 40

Словакия: Тот, Реткесова, Сурова (Фишерова, 46), Матушикова (Хорватова, 76), Войтекова, Фабова (Мартишкова, 63), Чорновска (Матавкова, 63, Калаберова, 76), Хмирова, Кошикова, Моравкова (Грузикова, 86), Миколаева (к). Главный тренер: Петер Копун.

Украина: Келюшик, Шайнюк, Корсун, Шматко (к), Басанская (Котик, 69), Глущенко (Кунина, 69), Петрик (Панцулая, 86), Семкив, Когут (Кравчук, 46), Овдийчук (Радионова, 80), Козлова (Малахова, 80). Главный тренер: Владимир Пятенко.

Предупреждения: Калаберова, 85 – Басанская, 47, Радионова, 90+4

Удаление: Войтекова, 38 (фол последней надежды)

