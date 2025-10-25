Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
25 октября 2025, 14:12 | Обновлено 25 октября 2025, 14:23
Словакия – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 октября в 18:00 контрольный поединок женской сборной Укарины

Словакия – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

25 октября в 18:00 состоится товарищеский поединок между женскими сборными Словакии и Украины.

Контрольный матч пройдет в словацком городе Сенец на одноименном стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В последнем розыгрыше Лиги наций Украина выступала в Лиге B и получила повышение Лиги A. Сине-желтые набрали 13 очков и опередили команду Чехии по дополнительным показателям, далее расположились Хорватия и Албания.

Украинки этой осенью будут играть исключительно товарищеские матчи. Следующий матч между сборными Румынии и Украины пройдет в Бухаресте на стадионе «Конкордия Кяжна» 28 октября в 17:30 по киевскому времени.

Сине-желтые узнают своих соперников в квалификации ЧМ-2027 во время жеребьевки 4 ноября. Отбор к мундиалю начнется в феврале и продлится до конца 2026 года.

Словакия – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

