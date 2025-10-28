Громкая сенсация в Париже. Алькарас вылетел с Мастерса от 31-й ракетки мира

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании сенсационно вылетел с турнира АТР 1000 в Париже, Франция.

В матче второго раунда испанец в трех сетах неожиданно проиграл Кэмерону Норри (Великобритания, ATP 31) за 2 часа и 25 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 3:6, 3:6

Алькарас и Норри провели восьмое очное противостояние. Кэмерон в третий раз одолел Карлоса.

Норри впервые в карьере одержал победу над первой ракеткой мира. Британец в седьмой раз одолел представителя топ-5 рейтинга АТР.

Алькарас прервал винстрик из пяти поединков на уровне Тура. В конце сентября он стал чемпионом пятисотника в Токио. Также Карлос проиграл на Мастерсах впервые за 18 матчей.

Следующим соперником Норри в Берси будет кто-то из двоюродных братьев: либо Артур Риндеркнеш, либо Валентен Вашеро.

Getty Images/Global Images Ukraine

