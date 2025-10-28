Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Кубок Украины
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины

Дубинчак, Биловар, Шапаренко находятся в лазарете, участие Волошина – под вопросом

ФК Динамо Киев

В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». За день до этого поединка «бело-синие» сообщили о своих кадровых потерях:

«Перед ответственными матчами в чемпионате и Кубке Украины, а также в Лиге конференций пустеет лазарет команды. В частности, вернулись к игре Андрей Ярмоленко и Денис Попов, отличившиеся голами в воротах «Кривбасса».

Также нет проблем со здоровьем и готовы помогать команде Александр Пихаленок, Александр Тымчик, Владислав Кабаев, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко.

Как и раньше, вне игры находятся Владислав Дубинчак, Кристиан Биловар, Николай Шапаренко, под вопросом участие в предстоящей игре Назара Волошина», – рассказали в клубе.

Матч «Динамо» – «Шахтер» начнется в 18:00 по киевскому времени. На предыдущей стадии турнира подопечные Александра Шовковского одолели «Александрию» со счетом 2:1, а «горняки» победили «Полесье» Ставки (1:0).

По теме:
Чернигов – Лесное. Видео голов и обзор матча (обновляется)
С Рыбалкой и Гармашем. Известны составы на матч Чернигов – Лесное
Кубок Украины. Стартует стадия 1/8 финала: кто с кем и когда сыграет
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Сообщить об ошибке

Перець
Іншим лікуватись ,Шапаренка згоден не буде  вистачати
Ответить
0
