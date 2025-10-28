Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5

Каталонская Жирона выиграла стартовый матч Кубка Испании 2025/26 и вышла в 1/32 финала турнира.

28 октября подопечные Мичела добыли непростую выездную победу над командой Констанция со счетом 3:2.

Два гола для каталонцев забили украинские футболисты: Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Ванат также отметился ассистом на Цыганкова.

Ворота Жироны защищал украинский голкипер Владислав Крапивцов, который пропустил два гола.

Констанция выступает в Третьем дивизионе RFEF, который является пятым по силе дивизионом в Испании после Ла Лиги, Сегунды, Первого дивизиона RFEF и Второго дивизиона RFEF.

Кубок Испании 2025/26. 1/64 финала, 28 октября

Констанция – Жирона – 2:3

Голы: Сосиас, 77, Гарсия, 120 – Стуани, 39, Цыганков, 103, Ванат, 108