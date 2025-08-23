Кубковые сенсации, Дорощук выиграл этап БЛ, золотые медали Лузан и Шеремета
Главные новости за 22 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 августа.
1. Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Украинский спортсмен в Брюсселе показал результат 2.25 метра
2. Челси на взлете. Синие отгрузили 5 мячей молотобойцам на старте тура АПЛ
Вест Хэм не сумел ничего противопоставить на домашней арене
3A. Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
22 августа состоялись первые четыре матча этой стадии Кубка Украины
3B. Шок для Костышина. Второлиговый Локомотив выбил из Кубка Колос
«Железнодорожники» победили в серии послематчевых пенальти
3C. Все решил один гол. Завершен первый матч 1/32 финала Кубка Украины
«Виктория» со счетом 1:0 обыграла «Ворсклу»
4A. Гол Фабиана Руиса принес ПСЖ победу над Анже. Забарный остался в резерве
ПСЖ одержал вторую победу и лидирует в чемпионате Франции с 6 очками
4B. 6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги
Мюнхенский клуб успешно стартовал в сезоне 2025/26 чемпионата Германии
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
О переходе Александра Сироты объявил Коджаэлиспор
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Супрягу в аренду новичку УПЛ
Форвард киевлян перешел в Эпицентр
6A. Конфликт Ярмоленко и Шовковского. Что случилось на тренировке Динамо?
Стало известно, что сказал наставник команды опытному форварду
6B. Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Артем Кравец больше не является советником президента столичного клуба
7A. Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Украину в основной сетке представят также Костюк, Ястремская и Стародубцева
7B. Жеребьевка US Open: соперники для Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса
Карлос стартует с поединка против Рейлли Опелки, Гаэль сыграет с «нейтралом»
8. Поздно включились. Украина уступила Италии в нервном матче ЧМ U21
Сине-желтые провели второй матч на турнире
9A. Никита Шеремет стал чемпионом мира 2025 по плаванию среди юниоров
Украинец выиграл дистанцию 50 м вольным стилем с результатом 21.99 сек
9B. Лузан и Федорив выиграли золото ЧМ-2025 в гребле на байдарках и каноэ
Украинки заняли первое место в каноэ-двойке на дистанции 500 м
10A. Еврокубковое посмешище
О «черном» четверге для украинских команд
10B. Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Украинские команды за евронеделю добавили лишь 0,125 балла усилиями Шахтера
