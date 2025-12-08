Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Goal обновил список фаворитов ЧМ-2026: есть сюрпризы
Чемпионат мира
08 декабря 2025, 04:14 |
19
0

Goal обновил список фаворитов ЧМ-2026: есть сюрпризы

Неожиданные изменения в списке претендентов

08 декабря 2025, 04:14 |
19
0
Goal обновил список фаворитов ЧМ-2026: есть сюрпризы
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный портал Goal обновил рейтинг главных фаворитов чемпионата мира 2026 года среди 42 сборных, которые на данный момент гарантировали себе участие в турнире.

Обновленный список претендентов появился после жеребьевки группового этапа, которая состоялась в пятницу, 5 декабря. Еще шесть участников мирового первенства определятся по итогам стыковых матчей, запланированных на конец марта 2026 года.

Топ-10 претендентов на победу на ЧМ-2026 по версии Goal:

  • Испания
  • Аргентина
  • Англия
  • Португалия
  • Франция
  • Германия
  • Нидерланды
  • Швейцария
  • Норвегия
  • Марокко

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир впервые примет 48 национальных сборных, которые будут распределены на 12 групп по четыре команды.

По теме:
ФОТО. Невеста Роналду показала идеальные формы на отдыхе
Матч в потенциальной группе Украины на чемпионате мира станет историческим
Холанд против Мбаппе и хэппи-хаус для Кюрасао. Тир лист групп ЧМ-2026
ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу сборная Германии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции
Футбол | 08 декабря 2025, 03:02 0
Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции
Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции

Легендарный футболист все-таки решил возглавить национальную сборную

В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Футбол | 07 декабря 2025, 19:22 12
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире

Произошел скачок напряжения и сгорела щитовая

Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Футбол | 07.12.2025, 05:05
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07.12.2025, 08:57
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Футбол | 07.12.2025, 16:58
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 10
Авто/мото
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
06.12.2025, 04:55
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 8
Футбол
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 8
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 5
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем