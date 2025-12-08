Goal обновил список фаворитов ЧМ-2026: есть сюрпризы
Неожиданные изменения в списке претендентов
Футбольный портал Goal обновил рейтинг главных фаворитов чемпионата мира 2026 года среди 42 сборных, которые на данный момент гарантировали себе участие в турнире.
Обновленный список претендентов появился после жеребьевки группового этапа, которая состоялась в пятницу, 5 декабря. Еще шесть участников мирового первенства определятся по итогам стыковых матчей, запланированных на конец марта 2026 года.
Топ-10 претендентов на победу на ЧМ-2026 по версии Goal:
- Испания
- Аргентина
- Англия
- Португалия
- Франция
- Германия
- Нидерланды
- Швейцария
- Норвегия
- Марокко
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир впервые примет 48 национальных сборных, которые будут распределены на 12 групп по четыре команды.
