Goal обновил список фаворитов ЧМ-2026: есть сюрпризы

Футбольный портал Goal обновил рейтинг главных фаворитов чемпионата мира 2026 года среди 42 сборных, которые на данный момент гарантировали себе участие в турнире.

Обновленный список претендентов появился после жеребьевки группового этапа, которая состоялась в пятницу, 5 декабря. Еще шесть участников мирового первенства определятся по итогам стыковых матчей, запланированных на конец марта 2026 года.

Топ-10 претендентов на победу на ЧМ-2026 по версии Goal:

Испания

Аргентина

Англия

Португалия

Франция

Германия

Нидерланды

Швейцария

Норвегия

Марокко

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир впервые примет 48 национальных сборных, которые будут распределены на 12 групп по четыре команды.