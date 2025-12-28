ФОТО. Экс-звезде Ливерпуля грозит тюрьма: футболиста ждет суд
Энди Кэрролла обвиняют в нарушении охранного предписания
Бывшему нападающему сборной Англии, а также «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Энди Кэрроллу предъявлено обвинение в нарушении охранного предписания. Футболист должен предстать перед судом во вторник.
Кэрролл, который провел девять матчей за сборную Англии и в 2011 году перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за рекордные на тот момент для клуба 35 миллионов фунтов стерлингов, был арестован в апреле.
Сообщается, что предполагаемое правонарушение было совершено месяцем ранее.
Представитель полиции графства Эссекс подтвердил ESPN: «Мужчине предъявлено обвинение в нарушении охранного предписания».
Нарушение такого предписания в Великобритании является уголовным преступлением и может караться вплоть до лишения свободы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Егор Ярмолюк проводит фантастический сезон в Брентфорде
Поединок состоится 28 декабря в 20:00 по Киеву