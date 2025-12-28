Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
28 декабря 2025, 21:38
ФОТО. Экс-звезде Ливерпуля грозит тюрьма: футболиста ждет суд

Энди Кэрролла обвиняют в нарушении охранного предписания

ФОТО. Экс-звезде Ливерпуля грозит тюрьма: футболиста ждет суд
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Кэрролл

Бывшему нападающему сборной Англии, а также «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Энди Кэрроллу предъявлено обвинение в нарушении охранного предписания. Футболист должен предстать перед судом во вторник.

Кэрролл, который провел девять матчей за сборную Англии и в 2011 году перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за рекордные на тот момент для клуба 35 миллионов фунтов стерлингов, был арестован в апреле.

Сообщается, что предполагаемое правонарушение было совершено месяцем ранее.

Представитель полиции графства Эссекс подтвердил ESPN: «Мужчине предъявлено обвинение в нарушении охранного предписания».

Нарушение такого предписания в Великобритании является уголовным преступлением и может караться вплоть до лишения свободы.

Максим Лапченко Источник: ESPN
