ФОТО. Экс-звезде Ливерпуля грозит тюрьма: футболиста ждет суд

Бывшему нападающему сборной Англии, а также «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Энди Кэрроллу предъявлено обвинение в нарушении охранного предписания. Футболист должен предстать перед судом во вторник.

Кэрролл, который провел девять матчей за сборную Англии и в 2011 году перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за рекордные на тот момент для клуба 35 миллионов фунтов стерлингов, был арестован в апреле.

Сообщается, что предполагаемое правонарушение было совершено месяцем ранее.

Представитель полиции графства Эссекс подтвердил ESPN: «Мужчине предъявлено обвинение в нарушении охранного предписания».

Нарушение такого предписания в Великобритании является уголовным преступлением и может караться вплоть до лишения свободы.