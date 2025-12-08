Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спаллетти подвел итоги поражения Ювентуса от Наполи
Италия
Спаллетти подвел итоги поражения Ювентуса от Наполи

Тренер отметил сильные стороны соперника

Спаллетти подвел итоги поражения Ювентуса от Наполи
ФК Ювентус. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги матча с «Наполи» (1:2) в 14-м туре Серии А.

«Наполи» действительно с самого начала атаковал активнее. Мы слишком осторожно двигались с мячом и часто его теряли, из-за чего приходилось бегать за соперником.

Они находятся в отличной форме, и если не контролируешь мяч, их сила и мастерство заставляют тебя постоянно перемещаться по всему полю.

Я считаю, что Йылдыз и Консейсау способны справиться с этими ролями, ведь они хорошо пасуют. Локателли опускался слишком глубоко и не занимал нужную позицию в полузащите, а двум нападающим не хватало мобильности, поэтому мы часто застревали в центре.

Мы не успевали быстро передавать мяч и не использовали численное преимущество в полузащите.

Во втором тайме мы играли лучше, действуя персонально, но все равно страдали из-за темпа и качества контратак «Наполи». Да, мы старались играть индивидуально, но соперник успешно создавал трудности.

После того как сравняли счет, мы взяли игру под контроль, но снова действовали слишком предсказуемо и очевидно, не смогли справиться как команда. Мы не пытались совершить что-то выдающееся, поэтому нам необходим прогресс – и срочно, иначе будет сложно.

Мы достигли кое-каких позитивных моментов, но сейчас важно проанализировать ситуацию. Мы можем показывать больше, чем сегодня, ведь количество передач было впечатляющим. Если не контролируешь игру, то становишься лишь пассажиром, а решения принимают другие.

«Наполи» блокирует действия соперника, чтобы создавать пространство, и мы снова попадались на эту ловушку. Нам нужно было больше коммуникации, а также мы упростили им навесы – все эти решения принимаются в моменте», – сказал Спаллетти DAZN Italia.

Лучано Спаллетти Ювентус Наполи Наполи - Ювентус Серия A
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
