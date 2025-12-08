Спаллетти подвел итоги поражения Ювентуса от Наполи

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги матча с «Наполи» (1:2) в 14-м туре Серии А.

«Наполи» действительно с самого начала атаковал активнее. Мы слишком осторожно двигались с мячом и часто его теряли, из-за чего приходилось бегать за соперником.

Они находятся в отличной форме, и если не контролируешь мяч, их сила и мастерство заставляют тебя постоянно перемещаться по всему полю.

Я считаю, что Йылдыз и Консейсау способны справиться с этими ролями, ведь они хорошо пасуют. Локателли опускался слишком глубоко и не занимал нужную позицию в полузащите, а двум нападающим не хватало мобильности, поэтому мы часто застревали в центре.

Мы не успевали быстро передавать мяч и не использовали численное преимущество в полузащите.

Во втором тайме мы играли лучше, действуя персонально, но все равно страдали из-за темпа и качества контратак «Наполи». Да, мы старались играть индивидуально, но соперник успешно создавал трудности.

После того как сравняли счет, мы взяли игру под контроль, но снова действовали слишком предсказуемо и очевидно, не смогли справиться как команда. Мы не пытались совершить что-то выдающееся, поэтому нам необходим прогресс – и срочно, иначе будет сложно.

Мы достигли кое-каких позитивных моментов, но сейчас важно проанализировать ситуацию. Мы можем показывать больше, чем сегодня, ведь количество передач было впечатляющим. Если не контролируешь игру, то становишься лишь пассажиром, а решения принимают другие.

«Наполи» блокирует действия соперника, чтобы создавать пространство, и мы снова попадались на эту ловушку. Нам нужно было больше коммуникации, а также мы упростили им навесы – все эти решения принимаются в моменте», – сказал Спаллетти DAZN Italia.