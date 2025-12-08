Суркисы против назначения в Динамо прославленного тренера из Украины

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

По информации украинского журналиста Михаила Спиваковского, окружение президента «Динамо» изучало кандидатуру прославленного украинского тренера Юрия Вернидуба. Однако люди, принимающие окончательные решения в «Динамо» (братья Суркисы), этот вариант даже не рассматривали.

Ранее сообщалось, что «Нефтчи» заинтересован в услугах украинского тренера Юрия Вернидуба. С 59-летним специалистом были проведены переговоры, однако все точки над «і» в возможном сотрудничестве еще не расставлены.