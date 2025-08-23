Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Лига чемпионов
23 августа 2025, 08:23 | Обновлено 23 августа 2025, 08:36
Украинские команды за евронеделю добавили лишь 0,125 балла усилиями Шахтера

ФК Шахтер

Продолжается квалификация в трех еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА получила изменения после первых матчей 4-го раунда квалификации (Q4) еврокубков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо при безнадежной игре уступило Маккаби Тель-Авив (1:3) в Лиге Европы. Донецкий Шахтер сыграл вничью с швейцарским клубом Серветт (1:1) в Лиге Европы. В Лиге конференций Полесье, играя второй тайм в большинстве, уступило итальянской Фиорентине (0:3).

За неделю Украина взяла 1 очко из 6 возможных (ничья Шахтера), оно делится пополам (из-за условий квалификации) и еще на количество стартовавших команд (4). Это дает плюс лишь 0,125 в таблице коэффициентов УЕФА.

Сезонный набор очков составляет 2.250 баллов (24-е место в сезоне)

В 5-летнем рейтинге Украина занимает 27-е место (19.850).

Многие ближайшие конкуренты за эту еврокубковую неделю набрали больше (по сравнению с +0,125 для Украины):

  • Румыния (+0.375)
  • Хорватия (+0.250), Венгрия (+0.250), Словения (+0.250), Азербайджан (+0.250)
  • Сербия (+0.000), Словакия (+0.000), Болгария (+0.000)

Венгрия и Румыния опередили Сербию в борьбе за топ-22.

Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26).

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА

Флуминенсе опять отказал Шахтеру в трансфере Изаки
Экс-голкипер Динамо: «Еврокубки? Тревожно за сборную Украины»
ВИДЕО. Горняки забили шедевр. Определен лучший гол 3-го тура УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
