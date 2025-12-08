Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 03:59 | Обновлено 08 декабря 2025, 04:14
Спортивный врач прокомментировал травму хавбека Полесья. Сколько пропустит?

Дмитрий Бабелюк оценил информацию о повреждении Владислава Велетня

ФК Полесье Житомир. Дмитрий Бабелюк

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму хавбека Полесья Владислава Велетня, который получил повреждение на тренировке и перенес операцию с диагнозом: перелом малоберцовой кости, разрыв синдесмоза и разрыв дельтовидной связки:

«Респект Полесью за объективное и детальное освещение травмы игрока. Ситуация очень похожа на недавнюю травму Ашрафа Хакими и практически идентична травме Руслана Малиновского ранее.

Хорошо, что здоровье игрока и его дальнейшая карьера были поставлены на первое место и Влада прооперировали. Обычно такая травма требует 3–4 месяца до выхода на поле. Особого внимания требует разорванный синдесмоз, который будет определять баланс сустава в будущем.

Так или иначе, Влад точно пропустит зимние сборы и старт второго круга чемпионата. Также не поможет сборной в плей-офф в марте».

По официальной информации от клуба Полесье, ориентировочный срок восстановления Владислава Велетня составляет 4 месяца.

травма чемпионат Украины по футболу операция Украинская Премьер-лига Полесье Житомир травма голеностопа Владислав Велетень операция на ноге Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
