Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер зимой хочет совершить громкий трансфер футболиста сборной Украины
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 05:22 |
Шахтер зимой хочет совершить громкий трансфер футболиста сборной Украины

«Горняки» не отказались от Александра Назаренко

ФК Полесья. Александр Назаренко

Донецкий «Шахтер» готов оформить трансфер футболиста сборной Украины – Александра Назаренко из житомирского «Полесья».

По информации источника, «горняки» не отказались от покупки Александра Назаренко – трансфер «горняки» планируют оформить уже этой зимой. Однако летнее предложение уже будет не актуально. Ни Шведа, ни Назарина «Полесье» уже не сможет получить.

В этом сезоне Назаренко провел за «Полесье» 21 матч, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» договорился о трансфере вингера «ЛНЗ» Проспера Оба.

По теме:
Источник: ЛНЗ зимой может продать в Польшу центрального защитника
Источник: защитник Динамо близок к переходу в другую команду
«Ждем новых заголовков?». Украинская журналистка встретилась с Пятовым
трансферы Шахтер Донецк Полесье Житомир Александр Назаренко (футболист) трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
