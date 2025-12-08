Шахтер зимой хочет совершить громкий трансфер футболиста сборной Украины

Донецкий «Шахтер» готов оформить трансфер футболиста сборной Украины – Александра Назаренко из житомирского «Полесья».

По информации источника, «горняки» не отказались от покупки Александра Назаренко – трансфер «горняки» планируют оформить уже этой зимой. Однако летнее предложение уже будет не актуально. Ни Шведа, ни Назарина «Полесье» уже не сможет получить.

В этом сезоне Назаренко провел за «Полесье» 21 матч, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» договорился о трансфере вингера «ЛНЗ» Проспера Оба.