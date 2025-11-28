Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 23:02 |
1993
3

Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ

Горняки финализировали сделку по Просперу Оба

28 ноября 2025, 23:02
1993
3 Comments
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Проспер Оба

Донецкий «Шахтер» договорился о трансфере вингера «ЛНЗ» Проспера Оба, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, летом клуб приобрел нигерийца за €1,4 млн и дополнительно заплатил €200 тыс. комиссии, а зарплата игрока составляла около €15 тыс. в месяц.

Теперь за продажу своего лидера ЛНЗ получит €3,5 млн чистыми – рекордная продажа в истории черкасской франшизы. Еще около €900 тыс. «Шахтер» выплатит государству в виде НДС и получит 100% прав на футболиста.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее «Шахтер» выступил с официальным заявлением.

трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Проспер Оба Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Доволі адекватна ціна за одного з найкращих гравців УПЛ 
Ответить
+1
New Zealander
Чудова ціна за вже сформованого форварда в порівнянні з хоч і перспективними, але дітьми які є зараз в складі Шахти. Хоча й Оба лише 22 роки, але це не 18. Тепер у Шахти буде 5 форвардів. Були часи коли був один Сікан або один Ферейра. А зараз одразу п'ять (Егіналдо, Оба, Траоре, Еліас, Мейрелеш). З Траоре мабуть скоро попрощаються, а от хто скільки гратиме з цих чотирьох це питання. З одного боку добре мати 4 форварда, а з іншого комусь із них бракуватиме ігрової практики. Але поки що як показує статистика більше всіх забиває найдешевший Оба. 
Ответить
0
Andromed
максимально неочікувана угода від Шахтаря, давно вони такі гроші не давали за гравця УПЛ
Ответить
-2
