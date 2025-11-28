Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ

Донецкий «Шахтер» договорился о трансфере вингера «ЛНЗ» Проспера Оба, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, летом клуб приобрел нигерийца за €1,4 млн и дополнительно заплатил €200 тыс. комиссии, а зарплата игрока составляла около €15 тыс. в месяц.

Теперь за продажу своего лидера ЛНЗ получит €3,5 млн чистыми – рекордная продажа в истории черкасской франшизы. Еще около €900 тыс. «Шахтер» выплатит государству в виде НДС и получит 100% прав на футболиста.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее «Шахтер» выступил с официальным заявлением.